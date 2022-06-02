加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/05/31）

野村腳勤觀點：

選擇長期趨勢確定的產業

隨著美國通膨出現放緩跡象，台股終於一吐怨氣，在 5 月尾聲出現強勁反彈，不過若我們回顧今年以來台股這波修正，會發現電子產業雖然在跌，但消費電子與商用電子卻是兩種截然不同的跌勢。消費電子諸如手機、平板、筆電… 等等，在初期聯準會升息時的評價修正，以及後期反應獲利衰退的這兩個階段，它的跌幅都是最大的，主要就是這類產業目前庫存過高、需求疲弱，前景展望不佳的緣故；反而是商用電子諸如 server、自動化相關，在後期企業獲利下修的階段卻是相對抗跌，原因在於這些產業的長期趨勢是確立的，人們不會因為升息或戰爭而不用網路、科技就不發展，而這也反應在第一季優於預期的財報上。這類長期趨勢確立的產業，就是我們應該優先佈局標的。

大盤利多因素：

（一）美國通膨放緩：美國 4 月核心 PCE 為 4.9%，較 3 月的 5.2% 放緩，顯示通膨出現觸頂跡象。

（二）上海全面解封：上海 6/1 將全面解封，目前已超過 70% 的產業皆已復工，供應鏈問題可望緩解。

（三）FED「鷹」聲降低：多位官員表示 6、7 月升息兩碼，有助於為政策爭取更多彈性，升息步調可能放緩。

大盤利空因素：

（一）經濟增速放緩：美國第一季修正後 GDP 增速 - 1.5%，較初值惡化，經濟下行風險逐漸升高。

（二）通膨恐拖累消費：美國 5 月密大消費者信心指數 58.4，同樣較初值惡化，通膨恐正打擊消費。

第三季將是反彈的一季

經歷了艱難的 5 月後，台股在 5 月中下旬終於贏來久違的反彈，指數重新站回月線 16,800 點位置。回顧今年以來，大盤從年初高點，最大跌幅約 16%(約 3,000 點)，這個跌幅已經是 2020 年 3 月 Covid-19 爆發以來，最大的波段跌幅。台股這波下跌已反映了大部分利空，先是反應評價修正，再來是企業獲利衰退，其實不管是大盤或是評價，都已經修正的夠多了。我們現在也看到，今年影響市場最大的三個利空當中的兩個—通膨以及中國封城，都隨著美國 5 月 CPI 放緩及上海 6 月全面解封，開始出現緩解跡象。至於經濟確實有受到通膨影響，從美國第一季 GDP 增速 - 1.5% 就能看到，但以全年角度來看，成長動能雖和緩但仍算健康，且個人所得持續增加，對於經濟展望還是樂觀的。我們也認為考量市場已反映大部分利空，只要上述數據能持續好轉，股市可能在第三季持續迎來反彈。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/05/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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