中石化積極布局精細化工 搶搭半導體、環保材料商機

中石化 (1314-TW) 今 (27) 日舉行股東常會，去年受惠疫情趨緩、經濟復甦，稅後純益大增 4 倍，展望今年，由於原物料成本大增、中國同業持續擴產、下游需求趨緩正使營運面臨挑戰，公司未來將積極布局精細化工，開發高值化新品，搶進半導體、環保材料市場，同時降低原料波動的影響。

中石化表示，今年俄烏戰爭影響導致原物料高漲，且中國疫情封城管控、歐美經濟成長趨緩，影響下游需求，營運將會有挑戰，公司持續積極推動「石化」、「土地開發」雙主軸業務，以穩固獲利能力。

展望未來，中石化將持續佈局精細化工產業鏈，積極升級轉型、投入研發創新，逐步布局半導體及環保新應用產品的領域，致力發展新材料多元化領域。另外，公司推動智慧決策平台，提升管理品質、管控風險，力求減低石化業景氣循環波動對營運的影響。

土地開發方面，子公司鼎越已順利取得台北市信義區北緣 5 千多坪的土地，目前已在積極規劃興建 5-A 級的商辦；而京華廣場目標今年下半年取得建照、明年上半年開工，台南安順廠整治目標 2024 年整治完成。

中石化同時推動 ESG，在標普全球 (S&P Global) 企業永續評比全球化學產業中排名第 16，是台灣連兩年入選年鑑的唯一化工類企業。中石化董事長陳瑞隆指出，因應氣候變遷，沒有人是局外人，企業必須善盡社會責任勇於面對，積極轉型，並透過跨界合作共思解決之道。