中國有望6月推「汽車下鄉」政策 每輛補貼人民幣5,000元

業界人士透露，中國政府有望在 6 月初推出新一輪「汽車下鄉」政策，每輛車補貼人民幣 3,000 元 - 5,000 元，預料最多將使新能源車銷量激增 50 萬輛。

中國證券報報導，多位業界人士表示，中國政府有望在 6 月初推出「汽車下鄉」政策，售價人民幣 15 萬元以內的車款，每輛車補貼 3,000 元 - 5,000 元。專家預估，「汽車下鄉」將使燃油車銷量增加 20 萬 - 30 萬輛，使新能源車銷量大增 30 萬 - 50 萬輛。

新冠肺炎疫情衝擊 4 月消費，零售銷售總額為 2.9483 兆元，較去年同期下降 11.1%。近日中國汽車工業協會的數據則顯示，4 月汽車產銷量大幅下滑，分別為 120.5 萬輛和 118.1 萬輛，分別銳減 46.1% 及 47.6%。

首創證券認為，目前國內農村居民消費和收入成長比城鎮居民高，具有較大潛力，有效和精準的產業刺激政策，有望提振汽車需求。

首創證券的研究報告顯示，2000 年至今，汽車行業已經歷三次政策刺激周期，分別是 2009-2010 年、2015-2017 年及 2019 年 - 2021 年。

具體來看，前兩次政策效果顯著。2008 年全球金融危機爆發，車市在當年 6 月後急轉直下，8 月衰減 6.4%，11-12 月更出現二位數下滑，全年成長 6.7%，遠小於 2007 年。

中國政府在 2009 年推出購置稅優惠和「汽車下鄉」政策後，2009-2010 年汽車銷量出現飛躍式增長，2008-2010 年汽車成長率分別為 6.6%、45.5% 及 32.5%。

2015 年經濟持續下行，乘用車市場的成長腳步在 2015 年 4 月開始放緩，6 至 8 三個月出現負成長。

同年 9 月，國務院召開常務會議，頒發汽車購置稅減半政策，成效立竿見影，10 月銷量較去年同期增加 13.3%，11 月衝到 23.7%，且 2016 年全年乘用車銷量成長率為 14.9%。

不過，受汽車銷量高基期影響，加上疫情爆發，2019 年的「汽車下鄉」政策刺激效果並不明顯。