第一金：央行升息1碼估約增22億元息收 下半年仍有升息空間

美國聯準會開啟升息循環，第一金 (2892-TW) 表示，我央行升息 1 碼預估約可挹注銀行 22 億元息收，預期如果聯準會 6、7 月繼續升息，央行下半年仍有升息空間。

第一金今 (31) 日舉行第 1 季線上法說，發言人李淑玲表示，子公司第一銀行的活存比率約 71%~72%，存款結構有利於升息趨勢，預估包括銀行可望受惠於升息拉抬存放利差與淨利差 (NIM)。

李淑玲進一步指出，如以美、台都升息 25 個基本點為計算基礎，銀行全年淨利息收益約可增加 7 點，全年利息收益約 22 億元，為避免利差擴大而影響匯率，在美國拋出升息訊號下，我央行跟進升息的可能性大增，屆時銀行淨利息收益成長幅度將更加明顯。

在美國聯準會拋出 6、7 月將持續升息 2 碼訊號後，第一金內部預估，台灣央行 6 月跟進升息機率高，但預期 6 月只升息半碼可能性大，但如果美國下半年持續升息，避免利差擴大引發資金外流，央行繼續跟進升息可能性大增。

第一金認為，在美台央行同步升息開啟升息循環趨勢，雖有利於挹注金融業升益表現，但在超過 10 年長期的低利率環境下，對消費者與企業戶來說仍需時間調整接受。

第一金分析，短線來看放款需求受客戶心理因素影響略有遲疑，但長期來看，因利率可能回復至可緩解通貨膨脹壓力之水準，終端需求應可逐漸適應融資成本之增加，長天期殖利率的上揚將吸引部分資金移向固定收益投資部位，退休規劃與資產重配置的理財客群將是新一波財富管理的商機之一。

第一金今天線上法說也公布第 1 季自結財務數據，稅後純益 49.44 億元，較去年同期略降 1.7%，每股稅後純益 0.38 元，核心子公司一銀稅後純益 48.17 億元，以年成長 9.4%，仍是金控主要獲利來源。