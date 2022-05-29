台企銀、第一金法說本周登場 法人關注三議題

台企銀 (2834-TW) 與第一金 (2892-TW) 下周將先後舉辦線上法說，除揭露第 1 季營運績效外，在美國聯準會驅動的升息趨勢下，我央行跟進升息機率極高，預期法人將關注，在市場升升不息態勢下，金融業海外布局與利息收益挹注，以及房市走向對房貸業務的影響。

升息趨勢有望提升銀行的利差收益，其中聯準會升息態勢明確下，加上後疫情時代各國解封推升產業復甦，讓銀行可望擺脫過去兩年疫情衝擊，銀行如何調整存放款策略，拉高利差預料將成法說關注焦點。

5 月 30 日法說會先由台企銀上陣，台企銀日前法說時曾表示，今年將從調整存放款策略著手，包括高利差外幣定存陸續到期，轉向拓展活期存款，減輕利息成本；放款則減少公營與政府機構放款，轉向利差較高的中小企業放款，以此提高淨利差。

對於升息趨勢，第一金先前法說會時則表示，對照美國聯準會升息，市場預期今年將是利率正常化的一年，也將帶動客戶資產配置商機及進入升息循環的放款需求，後市可期。

整體而言，在升息循環帶動下，銀行的存放利差預期將優先受惠，銀行如何調整存放款結構，布局利差較高的海外市場與外幣放款，勢必成為法說矚目重點；此外，全球央行緊縮政策、政府打炒房對於金融操作與房貸影響，也將成為法人關注重點。