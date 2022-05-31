〈系統電法說〉三大動能強勁 今年營收可望創新高、獲利倍增

系統電 (5309-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理謝東富表示，車用電子、儲能與 IPC 是三大成長動能，第二季起營收逐季成長，且每季年增率都達 4-5 成，全年獲利更強勁，可望彌平 2019 年虧損，法人估系統電今年營收上看 37 億元， 創新高，每股純益至少 1.88 元起跳，年增 3 倍。

系統電近兩季毛利率都在 22% 以上，系統電預計，今年可望維持 20% 以上，且 IPC 產品毛利率高達 25-30%，隨著第三季開始出貨，可望帶動獲利上揚。

謝東富指出，今年無淡旺季之分，車用電子業務成長強勁，胎壓偵測器 (TPMS) 今年出貨量將成長 5 成，達 800-1000 萬顆，並將持續擴產，目前產能約 800 萬顆，年底產能將達 1300-1500 萬顆，除美系客戶外，也和許多國際汽車大廠接洽，會留 2-3 成產能給這些新客戶。

儲能需求也維持強勁，系統電表示，再生能源的間歇特性激起儲能需求，半導體大廠 UPS 出貨持續成長，系統電也持續布局小型儲能櫃、集中式儲能櫃，預計第四季將有產品放量，推動下半年至明年儲能成長。

系統電主要業務為車用電子 (TPMS 等)、儲能軟硬體服務與工業用 IPC 產品，其中工業用 IPC 也供應車用，因此歸為車用營收，現階段車用營收約占整體 6 成、儲能 3 成。

工業用 IPC 業務為新動能，系統電表示，工業用 IPC 針對 OEM 客戶進行客製化設計，已打進國際工程、農用機具品牌，提供車身控制器、強固平板等產品。

謝東富表示，IPC 產品線第三季將開始放量出貨，營收貢獻可望達目前業績的 15-20%，並帶動毛利率走升，法人估，IPC 產品每月營收貢獻可達 4000-6000 萬元，下半年 IPC 營收貢獻 3.6 億元起跳。