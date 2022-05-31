〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 連5升收29.065元

外資今 (31) 日持續買超台股，並大舉匯入，新台幣兌美元匯率延續昨天強彈氣勢，盤中再度強升逾 1 角，衝破 29.1 元，逼近 29 元整數關卡，但央行近兩日緊盯匯價，避險升值力道過猛衝擊出口商，終場部分升幅回吐，收在 29.065 元，升值 7.9 分，為連 5 揚，並創 1 個半月新高，台北及元太外匯市場總成交值 20.23 億美元。

外資近日罕見大規模匯入，新台幣匯率繼昨天強彈逾 2 角後，今天再接再厲升破 29.1 元關卡，盤中最高來到 29.018 元，勁揚 1.26 角，出口商月底拋匯力道也相當強勁。

不過，午盤過後明顯見到央行介入調節，使得新台幣升幅略收斂，終場升 7.9 分，以 29.065 元作收，仍為今年 4 月中旬以來的最高點，台北外匯市場成交金額 14.47 億美元，元太外匯市場成交金額 5.76 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.05%，新台幣逆勢升值 0.27%，為亞幣中最強，韓元升值 0.11%，人民幣小升 0.04%，日圓貶值 0.31%，新加坡幣貶 0.2%，歐元也貶 0.06%。

台股今天受到 MSCI 季度調整盤後生效影響，尾盤爆出大量，低接買盤湧入電子權值股，台積電翻紅大漲逾 2%，加權指數終場漲 197 點，收 16807 點，成交值放大至 3873 億元，為近一個半月以來最大量。外資加碼買超 232 億元，累計 3 個交易日回補 711 億元。