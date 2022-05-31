台股震盪投資人選大不選小 龍頭基金、0050買氣逆勢稱霸

台股今 (2022) 年以來劇烈震盪，投信投顧公會統計，4 月台股主動基金受行情影響，規模比起 3 月減少超過 12%；儘管基金規模下滑，但是卻發現投資人布局「選大不選小」，元大台灣高股息優質龍頭基金及台灣 50 ETF(0050-TW) 是淨申購唯一逾十億元的台股主動基金、以及唯一淨申購逾百億元的台股 ETF。

元大投信表示，台股今年震盪加劇，投資人布局率先瞄準績優大型股，例如晶圓代工龍頭台積電的零股交易活躍，今年以來至 5/27，股東數大增 43.8 萬人，反映市場資金朝向「穩、大、優」的投資標的靠攏。而台股基金也出現大型股的基金受到青睞。

投信投顧公會統計，4 月台股主動基金受行情影響，規模自 3 月的 4164 億元下滑到 3650 億元，跌幅超過 12%；多數基金因淨值修正導致規模不理想，但仍有部分吸引關注，集中在大型投信旗下的長青基金表現逆勢突圍。

其中包括今年以來各月連續獲得淨申購的元大台灣高股息優質龍頭基金，4 月行情加劇波動下，淨申購達到 12 億元，是唯一淨申購逾十億元的台股基金。資金流入支撐下，元大台灣高股息優質龍頭基金在 4 月行情波動下仍以 359 億元的規模，續居規模唯一超過 300 億元的台股主動基金。

若以台股被動基金來看，鎖定台股市值前 50 檔上市股票的 0050，單月則獲得 156 億元的淨申購，是淨申購唯一逾百億元的台股 ETF，另外，元大高股息 ETF(0056-TW) 也獲得 96 億元的淨申購。

元大投信所有台股主動基金規模在 4 月持穩於 606 億元，加上台股 ETF 有 4357 億元的規模，元大投信台股的主、被動基金規模達 4964 億元。

元大投信表示，雖然台股今年震盪加劇，但國內企業厚植競爭力，特別是國際級的大型公司，快速應對景氣變化，靈活調整營運，市場普遍仍看好，今年台股在大型企業的支持下，整體獲利預期和去年相當，建議可透過分批布局或定期定額的策略，參與台股長線行情。