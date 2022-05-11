網通、車用帶頭衝 啟碁下半年營收增溫 毛利率回升

網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長謝宏波表示，大型合作開發案的產品將在本季至下半年放量，加上四大業務成長動能強勁，營收、獲利將持續增溫，下半年毛利率可望提升 0.5-1 個百分點。

中國疫情使啟碁昆山廠 4 月進出貨、運輸都受到衝擊，謝宏波表示，5 月上旬仍會有影響，但本周末、下周可望恢復正常、加速出貨，預計中國封控對本季影響可望縮小。

缺料方面，謝宏波提到，第一季缺料狀況與去年相比小幅改善，情況可望逐步好轉，但今年仍難回歸正常，目前 PMIC、MOSFET、MCU 等都還是缺貨，最快明年第一季才會回到正軌。

展望後市，謝宏波指出，四大業務中，消費與企業網通今年可望年成長達 20%，而 5G 產品下半年將迎來強勁動能，今年 5G 營收占比將較去年大幅成長，明年 5G 營收貢獻可望上看百億元以上。

謝宏波說，車用、物聯網業務也將較去年成長 20%，其中 Wi-Fi 產品線若不考慮模組產品，Wi-Fi 6/6E 今年營收比重可望達 75%；而車用 CPU 模組、雷達感測等產品下半年營收可望較去年同期成長 20%，加上 ADAS 等新產品出貨，這些產品營收年增上看 30%。

謝宏波表示，家用網通過去兩年經歷低潮，今年展望轉佳，下半年有新品將會出貨，低基期因素下半年表現可望年增 50%，明年展望樂觀；天線業務則維持雙位數成長。

產能狀況，啟碁表示，目前中國 3 成、越南不到 2 成、台灣將近一半。越南 V1 廠退租後，設備已整併至 V2 廠，未來可望逐步克服學習曲線，估計越南產能未來上看 25%；而南科廠年底可望試產，明年第一季啟用、量產。