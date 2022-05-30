00878成國內發行流通量最大原型ETF 創新紀錄

台股今 (30) 日強漲，回顧 5 月台股可說是上沖下洗，劇烈震盪之下， 國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 成為投資黑馬，躍居國內發行流通量最大的原型 ETF，再創新紀錄。

法人分析，近期電信族群與高現金殖利率概念個股表現較抗跌，以 00878 為例，除聚焦高殖利率族群外，其成分股也包含遠傳、台灣大、中華電等三大電信龍頭，因此強力吸金。

法人指出，觀察市面上的台股 ETF，要尋找出市場資金偏好的標的，ETF 每日已發行受益權單位數變化是一大重要指標，意指基金在外流通單位數，其增幅越大，代表越受到資金青睞。

根據臺灣證券交易所資料顯示，00878 在今年 5 月 16 日已發行受益權單位總數成功登頂，躍居國內發行流通量最大的原型 ETF，至今穩坐冠軍，主要是因為其具備良好抗震力、季配息機制、ESG 低碳概念，這讓 00878 在上市不到 2 年的時間，以黑馬之姿成為許多投資人存股首選。

國泰投信 ETF 團隊副總鄭立誠分析，今年台股大盤自 1/4 高點回吐逾 2900 點，台灣加權指數含息報酬最深跌幅約 - 15.5%，但同期間 00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數含息報酬僅回檔約 - 5.3%，跑贏大盤逾 10%，展現其絕佳抗震力。

鄭立誠補充，展望未來，時序進入 6~8 月份是台股主要的除息季節，觀察近期各公司陸續宣布的股利政策，股息配發大多亮眼，如華碩、廣達與國泰金等，配息金額皆創新高，震盪行情下，這類高殖利率族群有股息作為下檔保護，更具防禦力。

但想要布局 00878 也是有眉角的，國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑也表示，投資像 00878 這類偏向價值型投資的標的，宜將投資心態放長，因為價值型投資並非表示只漲不跌，或擁有特別強的爆發力，反而是應該利用定期定額存股，或分批承接的做法，拉長投資時間及投資單位數，運用相較於大盤更為穩健的標的，掌握長期「微笑曲線」的投資成果。