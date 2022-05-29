想一次打包護國神山群 四檔半導體ETF大比拚

全球半導體股價雖遭遇逆風，但投信陸續搶發相關 ETF，目前市面上，中信關鍵半導體 (00891-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW) 為去 (2021) 年掛牌以外，今年再添新光台灣半導體 30(00904-TW)，加上即將募集的兆豐洲際半導體 ETF(00911-TW)，顯示雖然股價愈跌，但因長線投資價值可期，半導體 ETF 愈夯。

若以成分股來看，00891 持股最高的為聯發科、權重達 20.29%，台積電則達 18.71%，聯電也持有 11.38%。

而 00892 持有台積電達 24.33%，為唯一權重超過 10% 的個股，力積電、譜瑞 - KY、瑞昱、聯電、聯發科、聯詠等都持股 6% 多。

3 月初甫掛牌的 00904 擁有台積電達 30%，聯發科 15.41%，聯電 7.47%，其餘矽力 - KY、瑞昱、聯詠、日月光投控等，持股都不到 4%。而觀察 00904 的半導體產業分佈，可以發現明顯著重在 IC 代工、IC 設計，表示新光臺灣半導體 30 ETF 高度連接半導體中上游商機

相較於目前已經上市的三檔半導體 ETF 都是聚焦台股半導體產業，即將在 6/8 展開募集的 00911，則是全台首發瞄準全球半導體龍頭的半導體 ETF。

00911 成分股涵蓋全球半導體在美股上市的龍頭企業，包括美國的高通 (Qualcomm)、輝達 (Nvidia)、英特爾 (Intel)、博通 (Broadcom)、安森美 (Onsemi)，荷蘭的艾司摩爾 (ASML)、恩智浦 (NSP)，台灣的台積電、日月光等，不過單一權重皆不到一成。

而投資人關注的配息部分，00891、00904 都是採季配息，00892 為半年配，但是兆豐洲際半導體 ETF 並無配息。

兆豐投信說明，因為投資半導體類股看好的是未來股價成長性，此類股通常股利率低，配息直接保留在淨值中，不但可以讓投資人減少稅負問題，亦可以避免發生 ETF 付不出息的窘境；加上因為投資在美國掛牌股票，故無漲跌幅限制，所以 00911 採不配息機制。