北富銀支持紓困振興金額近千億 3.6萬戶受惠

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (30) 日表示，從整體紓困振興成效來看，北富銀總計已為國人提供近千億元金融支持，受惠者達 3.6 萬戶。因應疫情升溫，行政院拍板新一輪振興方案，北富銀繼日前第一個響應央行及勞動部勞工紓困貸款利率不變後，今日再度率先表態將全力支持政府新振興方案，配合延長各項紓困貸款及寬緩措施。

北富銀指出，截至 5/25，全行已承作信用卡緩繳案近 1.4 萬件，緩繳金額超過新台幣 8 億元；協助約 4500 位客戶辦理房信貸展延，展延金額近新台幣 170 億元。在企業紓困貸款方面，截至 5/23 已核准近 1.8 萬件申貸案，居民營銀行第一；核貸金額為新台幣 801 億元，也居民營銀行第二。從整體紓困振興成效來看，北富銀總計為國人提供近千億元金融支持，受惠者達 3.6 萬戶。

北富銀表示，目前台灣正處於與病毒共存的陣痛期，許多受衝擊的個人及企業仍亟需政府與金融機構的持續支持，助其平穩銜接後疫情時期，因此率先響應政府最新振興方案，在企業客戶方面，北富銀會積極配合延長企業紓困貸款，持續提供受影響企業的舊貸展延、營運資金及振興資金貸款，以協助企業渡過資金難關。

個人金融業務方面，則維持各項寬緩措施，受疫情影響的信用卡、房貸、信貸與學貸客戶均可申請緩繳服務，延長本息緩繳或延長借款到期日，同時北富銀也會繼續免收緩繳期間的遲延利息、違約金或循環利息。