搭升息順風車 台企銀四路並進衝獲利

台企銀 (2834-TW) 今 (30) 日舉行第 1 季線上法說，因應市場升息趨勢，將從強化中小企業放款、提高外幣放款、聯貸業務，同時積極調整存款結構等四大面向著手，提高淨利差拉抬獲利表現。

台企銀副總暨發言人林昌育表示，中央銀行 3 月升息 1 碼後，對銀行的利差挹注已經逐漸顯現，台企銀 4 月的存放利差已經從 1.31% 提高到 1.42%，預期若下半年央行繼續升息，將進一步帶動利差擴大，挹注淨利息收益。

林昌育進一步指出，銀行今年將繼續拓展中小企業客戶，以此提高中小企業客戶的放款市占率，根據台企銀規劃，將以「類金控」架構結合旗下的子公司，協助中小企業進行短、中期創新所需的資金，擴展中小企業市場。

在放款部分，林昌育說，將積極承做外幣授信，同時調整存款結構，包括從企金戶中爭取更多薪轉戶與活期存款業務，透過拉高活存比重，進一步提高存放利差與淨利差。

台企銀今天舉行線上法說，銀行第 1 季合併淨收益 62.13 億元，年增幅 11.68%，主因是財富管理手續費淨收益及放款手續費淨收益皆顯著增長，使得第 1 季手續費淨收益 11.53 億元，較去年同期成長近 5 成。

在資產品質部分，各項提存 2.55 億元，較去年同期 11 億元減少 76.82%，台企銀表示，今年截至第 1 季逾期放款比率 0.18%、備抵呆帳覆蓋率 663.15%，資產品質表現為歷年最佳水準，預期在強化授信品質管控及風險分散下，提存備抵呆帳壓力減少，今年各項提存有機會維持較低水平。

另外，在升息趨勢下，4 月單月存放利差 1.42% 較 3 月 1.31% 增加 0.11 個百分點，預計將帶動該行利息收入提升，全年獲利成長審慎樂觀。