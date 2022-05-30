〈長榮股東會〉兄弟雙方各有擁護人馬 現金減資案激烈攻防

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (30) 日召開股東常會，由弟弟派主導的長榮國際 (持股長榮海運 4.96%) 指派代表人吳祝春律師出席，表態反對長榮進行現金減資退還股款案，強調若認為現階段資本充足，要回收股票也應該實施庫藏股。

長榮總經理謝惠全日前曾解釋，用 1 塊錢就可以做的生意，就不用花 2 塊錢去做，減資後的股本，是最適合長榮海運的股本。

小股東發言反對減資，建議應先還帳上借款，以降低利息支出；也有小股東認為，辦理減資不如買回庫藏股。

但也有小股東支持減資，強調減資並不影響股東權益，多家上市公司包括晶華 (2707-TW)、國巨 (2327-TW)、潤泰全 (2915-TW) 和潤泰新 (9945-TW) 等均在現金減資後股價衝高，並因此繳出更優異的每股獲利。

長榮國際主張，應讓股東有權決定自己的股票應該如何處理，而不是透過史無前例的現金減資 6 成、每股返還 6 元現金給股東的做法，表面上看起來是給股東錢，但其實股東領回原本屬於自己權益的錢。

據集保戶股權分散表資料顯示，目前持有長榮海運股票 1-5 張的小股東人數約 26 萬人，合計約持有 51.6 萬張股票，亦即平均每位小股東僅持有 1.98 張股票。

長榮國際主張，一旦減資 60%，估將有 13 萬以上的小股東將變成持股不足 1 張，對小股東在市場的交易、行使股東權利都非常不利。