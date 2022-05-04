中華電組織轉型最後一塊拼圖 成立資訊技術分公司

中華電 (2412-TW) 經過三年的策略轉型計畫，今年更成立新的組織架構與團隊，今 (4) 日再宣布成立資訊技術分公司，作為組織轉型中的最後一塊拼圖。

董事長謝繼茂表示，資訊技術分公司的成立，讓既有的雲端、物聯網、智慧應用與資安領域的專業技術，加上資訊與帳務系統進一步統合、發揮綜效，成為集團業務的前鋒與技術後盾。

總經理郭水義也以「三要」來勉勵資訊技術分公司，包括「要打造人才、要打造技術、要打造標準」，要有技術與人才庫並且建立標準，才能掌握未來，期許團隊要全力支援事業群成長與客戶所需，與其他技術群共同協作，並以「廣結盟」的精神與其他合作伙伴形成策略聯盟，成就完整的 IT+CT 的版圖。

資訊技術分公司首任總經理林昭陽提到，公司願景是「打造卓越雲化資訊服務公司，加速公司內部系統現代化及支持三大事業群，賦能客戶做好數位轉型及追求更好數位生活」。

因此，透過資訊技術分公司的「資訊力」，結合研發技術群的「創新力」及網路技術群的「網路力」，再搭配集團子公司及國際公雲等合作商，共同強化垂直應用領域上的能量，全力支持中華電信集團的三大事業群與全國 17 個營運處的業務推動。

林昭陽指出，未來資訊技術分公司在既有穩固的 CT 領域上經營外，也將進一步發展新興 ICT 領域所需要的 IT 技術能力與人才，厚植實力，包含在 IDC / 雲、AIOT、資安領域，甚至是元宇宙 Metaverse、smart data 等各項數位應用。