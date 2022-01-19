日勝生2021年豐收獲TCSA銀獎 旗下日鼎水務獲金擘獎

上市公司日勝生 (2547-TW) 召開董事會，通過 2021 年重要業務報告，日勝生獲頒台灣永續能源發展基金會 2021 TCSA 銀獎，而孫公司日鼎水務 2021 年以桃園北區水資源回收系統 BOT 案，獲得財政部促參司「金擘獎」。

日勝生於青埔「日勝新京站」建案，已於 2021 年第四季取得使用執照，並於 12 月底前陸續交屋，交屋率達八成以上，預計在今年第一季全數交屋。日勝生於台灣北中南得標之台北館前路都更案、台中綠捷聯開案與高雄站東都更開發案，目前以綠建築及數位概念做全齡化設計，進行提交都更事業計畫書與階段審查作業。

同時，板橋日勝幸福站全社區 37 棟共 4450 戶，形成萬人商圈，因此日勝生與新北市府合作，推出「青創浮洲」優惠租金專案，目前已有電商、直播經濟、特色餐飲微型創業家通過審查進駐。同時以雙鑽石綠園設計，結合私人綠景庭院居住空間，推出限量版一樓 60-70 坪庭園樓中樓住宅，以因應居家結合健康元素之市場趨勢。

日勝生表示，日勝生孫公司日鼎水務 2021 年以桃園北區水資源回收系統 BOT 案，獲得財政部促參司「金擘獎」，而日勝生也獲頒台灣永續能源發展基金會 2021 TCSA 銀獎，顯示集團投入循環經濟規劃獲得認可。

日勝生與日鼎水務已投入約 100 億元，完成二期擴廠工程，接通桃園北區 115 公里地下管網，2021 年用戶接管戶數已達到 11 萬戶，每日可處理污水量 10 萬噸。計畫在 2026 年底達到接管戶數 19.1 萬戶，全案目標預期達到大桃園地區用戶接管數 25.1 萬戶，每日可淨化處理 20 萬噸污水，提升大桃園區下水道接管率 44.72%。

日勝生指出，日鼎水務為協助防堵新冠疫情，配合研發官方所需下水道流佈採檢技術，並將延伸開發大數據、AI 人工智慧分析科技，規畫將每日 140 萬筆資料數位化，以建置管理營運與智慧生物監測系統。日鼎二期處理系統並採用工研院技轉之國產平版薄膜系統，提高雜質過濾效益，同時與工研院合作導入 BioNET(生物網膜技術)，降低放流水總氮濃度 20%，有效淨化放流水質。目前日鼎水務放流水以實際取用量計，除提供約 5 萬噸給消防局救災使用，另提供鄰近工業園區約 6000 噸放流水，預計未來工業園區取用量將提高至 1 萬 5000 噸。

