快篩陽即確診 防疫保單拍板須給付 理賠證明文件一次看

中央流行疫情指揮中心今 (25) 日宣布，快篩陽性經醫師診斷後確診。此政策上路後勢必牽動防疫保單理賠，對此，金管會說明，快篩陽性經醫師診斷後確診者，因符合經醫師診斷確定的條件，所以要依約理賠；金管會也揭露哪些資料可以作為理賠證明文件。

金管會表示，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任；快篩陽性經醫師診斷後確診者，符合契約的約定。

金管會指出，衛福部提供民眾申請並下載的數位新冠病毒健康證明，是以衛福部疾病管制署為數位證明發行機構，其內容除了個人基本資料外，包括：檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用的相關資訊均相同，可以作為確診理賠證明文件。

今日指揮中心亦宣布，將醫師確認快篩陽性即確診的檢驗結果，納入上述數位證明中，故快篩陽性數位證明也可以作為確診理賠證明文件。另外，如有進一步查證住院或診療資訊的需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。

金管會也指出，衛福部已開放民眾申請並下載數位接觸者隔離證明，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用的相關資訊相同，可以作為隔離理賠證明文件。