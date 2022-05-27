升息也解救不了通膨，重點是加快縮表

乾涸的流動性 + 高相關性連動，資金過剩之下的暴漲暴跌

市場近期的暴漲暴跌，長紅、長黑 K 交錯出現，讓投資人摸不著頭緒，事實上，正是因為「資金過剩，但股票市場流動性卻又來到疫情 QE 後新低水位」

美期指 - 委買委賣所換算的市場深度 (Depth Of Market)，也就是流動性衡量指標

盤勢目前呈現大幅回檔後，不管是空單進場、回補的來回測試單，散戶、ETF 持續抄底的資金，都讓低檔雖然出現量縮，但價格震盪仍相當劇烈，尤其是指數測底不破、留下奇蹟式下影線，更讓多方信心復燃，並且在多空勢力平衡下，搭配到中國解封、降關稅傳言，由在美中概股領頭跌深反彈大漲，帶動指數震盪墊高站上下彎月均線。

KWEB 走勢圖 中概股代表性的 ETF 之一

S&P500 走勢，站上月線

為什麼更關注縮表的急迫性，因為通膨

反彈歸反彈，也相當強勢。但如果看 FED 隔夜逆回購（ON RRP）的規模與近期湧進貨幣基金 / 私募基金的巨量資金來看，市場上尤其是機構法人目前對於波段投資、長期低檔進場仍是非常保守，至少就回到前高而言，是天方夜譚，因為大量的游資連短線的風險性資產都不願意進入，而是早已經就定位鎖定低風險低報酬，等待被收回。

FED 隔夜逆回購金額，已經破 2 兆

以目前 FED 所公告的 6 月起縮減 475E / 月，9 月後 950E / 月，大概要花近 2 年的時間才能消化。

目前烏俄影響的供給面早已降溫，現今油價的驅動來自於需求波動，而中國的解封推升油價突破震盪區間上緣 (主要影響 CPI)，搭配到居高不下的零售食物、服務、房租等價格 (核心 CPI)，通膨最怕的就是民眾產生預期心理，影響消費下滑不只是短期。

升息與否對於民眾預期心理的影響有限，若 FED 不認真考慮加速縮減購債，進而消弭游資在風險性資產、原物料，造成的大幅「波動」，那麼勞動力無法投入、炒作風險性資產不死心，對於通膨延續會是供給、需求雙重負面衝擊。

結論：鎖定月線回測穩固與否

打擊通膨固然是必然面對的，FED 也可以選擇逃避拖延，一年多來就是如此。因此當前的強勢反彈，筆者認為與通膨見頂無關，問題並未解決，更多反映的是升息預期下降的短期資產價格再評價影響。

從籌碼觀察，可以說是空方獲利回補、多頭最穩定的買盤來源 - 公司回購股票 ( https://news.cnyes.com/news/id/4849227?exp=a ) 為雙主軸，再加上散戶套牢持續攤平的資金。 「如果下彎的月線，突破後再度支撐確認」，那將存在的是一波技術性、動能式的反彈，屆時即使對未來再怎麼悲觀如筆者，也都必須要把頭栽下去，反手搶短波段反彈。擔憂歸擔憂，但既然是各國政府、央行選擇鴕鳥心態，投資人也沒有必要跟獲利過不去。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

「永誠資產管理處」

是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」

20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務

讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞

從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」

你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶ ▶ ▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶ ▶ ▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，

投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。