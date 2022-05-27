〈焦點股〉PA三雄股價回神 穩懋一度亮燈漲停

受到非蘋智慧型手機砍單衝擊，砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 第二季營運遭遇逆風，不過，今 (27) 日在買盤湧入下，PA 三雄股價回神大漲，穩懋一度亮燈漲停，重返 200 元關卡之上，全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 也有 4-6% 的漲幅。

穩懋近月股價不斷破底，5 月上旬失守 200 元關卡後，最低來到 188.5 元，相較年初高點，股價已腰斬，在盤整多日後，今天總算一吐悶氣，盤中強勢攻上漲停板 218.5 元，攀上 1 個月高點，隨後漲停打開。

PA 三雄同獲買盤青睞，宏捷科也大漲逾 6%，最高來到 89.4 元；全新盤中勁揚近 5%，最高來到 91.1 元，收復月線。

受到俄烏戰爭及中國封控停工影響，消費性電子需求積弱不振，中國智慧型手機品牌廠銷售不佳，外媒報導指出，小米、OPPO、vivo 已通知供應商，未來幾季將砍單約二成，恐將影響零組件供應商出貨。

穩懋第一季獲利較前一季腰斬，每股純益 2.08 元，為 11 季以來低點，公司表示，第二季中國手機市場面臨下行，庫存持續調整，第三季也還看不清楚，目前來看，PA 在庫存調整程度及時間會再嚴重一點，因此，第三季基本上還是保守看待。不過，在 5G、WiFi 6E/7 趨勢及光通訊 / 感測應用擴大下，法人仍看好穩懋明年營運成長。

宏捷科第一季稅後純益 4802.7 萬元，年減 72.65%、季減 77.51%，每股純益 0.24 元，毛利率自上一季的 30.02% 下滑至 22.73%，創近 3 年新低。全新是穩懋、宏捷科上游磊晶供應商，首季也間接受到中國智慧型手機庫存調整影響，稅後純益 2.17 億元，季增 13.38%、年減 3.23%，每股賺 1.18 元。