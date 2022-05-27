白宮宣布斐濟加入印太經濟架構 成員增至14國

美國白宮於周四 (26 日) 宣布，太平洋島國斐濟加入了美國主導的印太經濟架構 (IPEF)，成員國的數量也隨之增加到 14 國。美國希望藉由深化與太平洋島國之間的關係，抗衡中國。

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 指出，斐濟是 IPEF 當中第一個來自太平洋島國的成員國；另外他也強調 IPEF 反映出整個印太地區的多樣性。

美、中兩國在太平洋島國的摩擦正不斷加劇，中國國務委員兼外交部長王毅於 26 日前往索羅門群島訪問，而接下來到 6 月 4 日為止、王毅也將走訪其他幾個太平洋島國，包括吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞和東帝汶。

不過，就在中國試圖強化於該地區的影響力時，斐濟加入 IPEF 的消息也在此時傳出，時機敏感。

關於 IPEF，是美國總統拜登於本周一 (23 日) 在日本東京訪問期間宣布成立，初期成員有 13 個國家，包括美國、日本、澳洲、印度、南韓、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、汶萊、紐西蘭、菲律賓和越南。

美國川普政府過去在 2017 年退出原本由歐巴馬政府發起、盼削弱中國影響力的跨太平洋夥伴協定 (TPP)；而此次美國欲藉著 IPEF 的設立，在印太地區和盟友們共同建構對中國經濟的「包圍網」，企圖向中國方面來進行施壓。