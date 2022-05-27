加權周KD黃金交叉！準備迎接中級反彈？車用續看好

加權在月線壓力下，連續 7 天都未能闖關成功！今日卻在不需要量能的情況下，直接往上攻，此波攻勢是有象徵意義的！國外旅遊未完全開放前東哥遊艇 (8478-TW)、富野(2736-TW) 漲停板，過去強勢元太 (8069-TW)、華新(1605-TW)、中砂(1560-TW) 持續往上攻連最弱的穩懋(3105-TW)，代表行請有機會出現轉機，強者恆強，弱勢股也反彈，標準【中級反彈架構】。

來看美股，VIX 指數下跌 3.07%，美股強力反彈。其中，NVIDIA 盤前大跌 10%，收盤大漲 5.16%，包括 TESLA 股價也大漲。道瓊日 KD 黃金交叉，同時 NASDAQ 及費半日 KD 也都黃金交叉，再看費半周 KD，周 KD 似乎即將出現黃金交叉。台股加權指數周 KD 本周出現黃金交叉，說明行情有機會出現中期反彈。月均量約為 2278 億，突破月線反壓後，下周若能量能放大至月均量，則有機會站穩月線。

【美股財報】

梅西百貨公布財報，第一財季獲利和銷售額皆優預期，並調升全年獲利預估，與先前沃爾瑪不同。購物者重返購物中心採購，重返 辦公室及恢復社交活動的消費者也開始採購服裝及奢侈品，代表美國整體消費力並未想像中全面衰退，而是個別公司。

Costco 上季營收優於市場預期，第 3 季 (5/8 止) 包含會員費的總營收年增 16% 至 526 億美元，優於預估的 517.1 億美元。資深副總裁表示，無論是各大品牌還是自有商品，皆未出現消費明顯減緩甚至消失的狀況，餐廳、旅遊、門票、輪胎、汽油的銷售都增加。

DELL 在商用 PC 銷售穩健成長以及網路設備需求強勁的推動下，第一季營收創同期新高，第二季財測也優於市場預期。股價盤前大漲 11.54%，帶動 NASDAQ 對未來台股的走勢有機會帶來助力。【東森財經 57 台精彩連線: 沒量上月線，站得穩嗎? 梅西百貨的財報將帶動美股台股【中級反彈】?https://youtu.be/rA7KqpL7Z9E

台股持續看好與中國有關【車用概念股】及【台積電大聯盟】

昨日 Nvidia 盤前大跌，連帶信驊 (5274-TW) 大跌，今日信驊 (5274-TW) 回神，反觀緯穎 (6669-TW) 昨日大跌，尾盤出現賣壓，欣興電子 (3037-TW) 買盤力道不強，同樣還有南電 (8046-TW)、景碩(3189-TW)。半導體整體要上攻，矽智財一定是第一棒。最強勢的創意(3443-TW) 高檔進行橫盤震盪，智原 (3035-TW) 跟不上。代表矽智財和 IC 設計還沒輪到他們！現階段可留意【台積電大聯盟】光罩 (2338-TW) 股價緩慢墊高，站上季線反壓，近期實施庫藏股 4212 張，均價 83.6，投信籌碼穩定。精材 (3374-TW) 月線支撐下持續墊高。中砂 (1560-TW) 持續往上攻。

而車用概念股都漲一波了，還會再漲嗎？2000 年至今，汽車行業經歷三次大的政策刺激週期，2009-2010 年、2015-2017 年和 2019 年 - 2021 年。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看:https://youtu.be/NZW1UZGT_O8

其中，前兩次政策效果顯著。陸股中通客車 近期股價飆漲，漲幅 222%，相關汽車概念股也同漲。與中國有關【車用概念股】華孚 (6235-TW) 高檔震盪整理，今出量上攻，在月季線同步往上下有機會。規劃投 1600 萬美元於馬鞍山市【含山縣】建立新生產據點，9 月動工，明年 9 月投產，成長動能主要來自車載訂單，受惠中控系統大型化、電動化與輕量化趨勢，鎂鋁合金滲透率跟著提升。

高價股同致 (3552-TW) 高檔爆量留上影線，投信昨日大買，融劵餘額快速增加。特斯拉上海廠復工，近 9,000 輛新車裝櫃出港，市場在大陸地區，主力產品倒車雷達及攝像頭作為 ADAS 系統關鍵零件等受惠特斯拉訂單暢旺，昆山廠逐步恢復生產。胡連 (6279-TW) 近期投信積極買進，中國車市佔大宗的車用零組件廠，搭電動車熱潮，今年營運有望成長顯著。

以過往汽車下鄉對車市銷量，會有一定程度的激勵，不排除下半年客戶會因此更積極備貨，第三季挑戰淡季不淡，若行情要走【中級反彈的話】，強勢股需續強！每天持股追蹤及最新看法及 YT 可到 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

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