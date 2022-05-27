富邦金控勇奪國際永續評比《Sustainalytics》全球保險業冠軍

富邦金控 (2881-TW) 續創國際佳績，永續績效評比再獲國際肯定！歐洲專業永續評比機構《Sustainalytics》五月公布 ESG(環境、社會、治理面) 評比成績，富邦金控永續績效名列全球保險產業第一名，ESG 成就再度於國際舞台發光，也是台灣金融業最佳表現。

富邦金控董事長蔡明興表示，ESG 為富邦金控長期以來重要的企業發展方向，2021 年，富邦金控以品牌精神「正向力量 成就可能」為核心，擘劃全新永續願景工程，聚焦「低碳、數位、激勵、影響」四大 ESG 策略，推動「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃，對內落實 ESG 理念、對外發揮影響力，在金融面與非金融面攜手企業夥伴、供應商、客戶、員工一同邁向綠色永續，期盼富邦可以積極扮演永續領航者的角色，引領台灣奔向淨零社會。

《Sustainalytics》是歐洲擁有 30 年永續評比經驗的權威性機構，針對全球超過 14,000 家企業進行環境、社會、治理面向評比，提供國際機構投資人作為投資參考。每年《Sustainalytics》會對企業進行 ESG 風險評分，富邦金控於 2022 年 5 月創下 ESG 風險評分最佳紀錄，在評比報告中共有 30 個指標得到滿分，包含「永續金融行動、金融包容性、責任投資、責任商品、個資保護、資訊安全、人才發展、企業誠信」等，ESG 各面向皆獲得高度肯定，成績名列全球企業前 1%，並榮獲《Sustainalytics》頒發產業及地區 ESG 頂尖標章，穩居全球保險業永續領導地位。

呼應聯合國永續發展目標第 17 項「夥伴關係」，富邦金控攜手國際永續組織，共同合作找尋氣候解決方案，2022 年 4 月加入碳核算金融聯盟 (PCAF, Partnership for Carbon Accounting Financials)，並承諾三年內揭露投融資碳排放量、5 月加入亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC, Asia Investor Group on Climate Change)，將與更多機構議合氣候議題，在全球邁向淨零之路上，發揮資金正向力量，創造永續生態系，打造共好社會。

富邦金控實踐「低碳」策略於整體價值鏈，從上游供應商、自身營運到下游金融產品與服務，全力推動多元低碳計畫。富邦攜手供應鏈夥伴落實永續，已連兩年獲得 CDP 供應鏈議合評比「A」領導等級；2021 年全台營運據點、辦公大樓減碳成果達 17%(2017 基準年)；下游部分，以資金支持再生能源、低碳轉型方案，2021 年綠色金融達到 2.3 兆元，同時推廣永續金融產品激勵客戶達成低碳目標，4 月台北富邦銀行與矽品精密簽訂永續連結指數貸款，富邦產險持續從業務面降低對環境的衝擊，2019 年保險服務碳足跡達成 8.5% 減碳成果，甫獲得減碳標籤認證，也透過此行動與客戶溝通，提升大眾的氣候意識。

同時，有感於運動賽事中造成的大量廢棄物與碳排，富邦金控主動響應「運動拯救氣候倡議行動」，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳，並帶領旗下球隊、號召馬拉松夥伴響應，由富邦金控長期贊助的臺北馬拉松即於今年獲頒 BSI 全球第一張馬拉松碳足跡認證。

富邦金控以世界級的標準持續深耕永續經營，已連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續五年入選 MSCI 永續指數成分股，MSCI ESG 評比獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)；連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A 級榮譽。富邦金控將持續在追求永續發展的道路上戮力前行，以正向力量發揮企業當責，力求環境共好，成就永續可能。