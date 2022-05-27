美股重點新聞摘要2022年05月27日

今日操盤前瞻

美國 4 月核心 PEC 指數

日本 5 月東京 CPI

美國當周初領失業金人數下降 第一季 GDP 下修為 - 1.5%

上周美國初請失業金人數有所下降，儘管利率上升和金融狀況收緊，但由於對勞工的需求強勁，勞動力市場仍然吃緊。閱讀全文...

商用需求動能強 戴爾 Q1 營收、Q2 展望優 盤後勁揚逾 9%

PC 大廠戴爾 (DELL-US) 周四 (26 日) 公布最新財報，在商用 PC 銷售穩健成長以及網路設備需求強勁的推動下，戴爾 Q1 營收創同期新高，Q2 財測也優於市場預期，帶動盤後股價大漲逾 9%。閱讀全文...

史上第三大科技交易案 博通宣布以 610 億美元收購 VMware

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周四 (26 日) 宣布，將根據其普通股 2022 年 5 月 25 日的收盤價，以 610 億美元的現金和股票交易方式收購 VMware (VMW-US)。閱讀全文...

消息人士透露 蘋果的 iPhone 生產計劃維持在去年水準

據《彭博社》周四 (26 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 2022 年 iPhone 生產計劃，幾乎和 2021 年相同。對業界而言，全球環境正朝更嚴苛方向發展，蘋果在 iPhone 生產態度上也趨向保守。閱讀全文...

日本鋼鐵巨擘警告 汽車、家電可能再漲價

日本最大鋼鐵製造商「日本製鐵」(Nippon Steel) 表示，該公司可能必須轉嫁更多成本給客戶，代表使用其鋼鐵產品的產業將面臨更高的成本，從汽車到家電都將感受到衝擊。閱讀全文...