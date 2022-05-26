〈台股盤後〉傳產獨撐、電金疲乏 月線遇壓失守萬六

電子權值股疲乏，拖累台股再度與美股走勢脫鉤，指數早盤開高小漲後翻黑向下，終場下跌 135 點，收在 15968.83 點，失守萬六關卡，成交量靠著尾盤 5 分鐘搓合拉升至 2213.04 億元。

台股早盤在電子、金融股聯手拉抬下指數開高上漲逾 70 點，但不敵賣壓出籠，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等大型權值股股價盤中同步翻黑，電金聯袂收黑，指數失守萬六關卡。

權王台積電早盤以 523 元開出後，不敵賣壓股價一路失守 10 日線與月線關卡，終場下跌近 2% 收在 514 元，而半導體族群中，包括世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW) 終場大跌逾 6% 以上，其他包括麗正 (2302-TW)、景碩 (3189-TW) 同樣是賣單調節對象，拖累股價終場大跌逾 4% 做收。

金融股同樣賣壓沉重，玉山金 (2884-TW) 終場下跌逾 2.5%，兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW) 則是在平盤之下整理。

航運族群中主要由散裝航運領軍，包括慧洋 - KY(2637-TW) 終場上漲近 3% 做收，台航 (2617-TW)、中航 (2612-TW) 各有 1%~2% 漲幅，台驊投控 (2636-TW)、榮運 (2607-TW)、四維航 (5608-TW) 等也在買盤加持下，守住平盤之上；但航運三雄萬海 (2615-TW) 終場下跌近 2.5%，陽明 (2609-TW) 跌幅逾 1%，長榮 (2603-TW) 股價也在平盤下整理。

至於造紙與鋼鐵則相對穩健，造紙族群中的華紙 (1905-TW)、士紙 (1903-TW)、永豐餘 (1907-TW) 終場上漲逾 1% 做收。另外，鋼鐵股中的三星 (5007-TW) 終場上漲逾 2.5%，東和鋼鐵 (2006-TW)、春雨 (2012-TW) 終場也有 1% 以上漲幅。