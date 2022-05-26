紅單交易納房地合一稅2.0課稅範疇 6/30日前主動申報繳可免罰

財政部今 (26) 日發布核釋，7 月 1 日起，轉售預售屋紅單交易所得將納入房地合一稅，最高可課徵 45% 稅率，且回溯至 110 年 7 月 1 日後的交易也適用，但只要在今 (111) 年 6 月 30 日前主動完成補報繳稅款與利息者，可免予處罰。

為遏止房市投機炒作，財政部自去年 7 月 1 日起實施房地合一稅 2.0，稅率最高可達 45%，而為呼應外界對於預售屋炒作的聲音，財政部近期也拍板將紅單交易列入房地合一稅 2.0 的課稅範圍。

換言之，只要是 110 年 7 月 1 日起，納稅義務人所交易的預售屋與其坐落基地將視同房地交易，稅率最高可達 45%。

財政部表示，關於紅單交易性質，經洽詢內政部意見，不動產業者與預售屋買受人不論簽訂預售屋紅單 (買賣預約) 或買賣契約書 (本約)，兩者都是基於預售屋買賣關係而成立的契約行為。

財政部指出，預售屋買受人將紅單轉售他人，依民法相關規定仍屬有效者，其交易日期在 110 年 7 月 1 日以後，應依法課徵房地合一所得稅，才符租稅公平，並有效落實房地合一稅 2.0 抑制短期投機炒作之立法意旨。

另外，預售屋買受人因違反平均地權條例第 47 條之 3 第 6 項規定轉售紅單，經主管機關依規定科處的罰鍰，在計算交易所得時，亦不得自該課稅所得額減除。

財政部提醒，預售屋買受人如在 110 年 7 月 1 日以後至本令發布日前有轉售紅單，並於 111 年 6 月 30 日以前完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可依稅捐稽徵法第 48 條之 1 規定免予處罰。