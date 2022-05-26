〈采鈺轉上市〉7月手機拉貨回升 下半年審慎樂觀

采鈺 (6789-TW) 今 (26) 日舉辦上市前業績發表會，針對近期手機需求疲軟，事業發展組副總林光鵬表示，隨著 7 月迎來傳統旺季，影像感測拉貨力道可望回升，加上微型光學產品都以客製化為主，不擔憂庫存問題，對下半年審慎樂觀。

林光鵬指出，2019-2021 年由於疫情影響，全球手機出貨量大概維持在 12-13 億支，儘管今年受全球大環境影響，手機整體市況不太明朗，但隨著 7 月迎來手機傳統旺季，采鈺影像感測業務還算平穩。

至於手機庫存水位高，林光鵬認為，今年需求較往年下滑，庫存會較往年增加，但采鈺不論是影像感測、微型光學的應用範圍廣泛，除手機外，還有安防、車用等，尤其微型光學產品基本上都以客製化為主，庫存疑慮不大。

展望未來成長動能，董事長關欣看好，采鈺在手機、車用與監控等光學感測器產品，都具備客製化解決方案，對未來的 AR/VR 也已投注心力，全力把握成長契機。

細分各大面向的成長動能來看，關欣認為，采鈺晶圓來源不會只有台積電一家，而是尋求多元化的合作夥伴，包括聯電 (2303-TW)(UMC-US)、力積電 (6770-TW)，還有中國的中芯與華虹宏力等，具備高度彈性的供應鏈，支援客戶需求。

同時，采鈺也追求世界一流的客戶，可望對公司產生最大效益，並透過新舊技術結合，擴大核心優勢，如投資多層膜技術，可整合有機、無機材料，更讓影像感測器、微型光學元件的產能共用，有效發揮整體營運效益，強調采鈺追求的成長不是盲目的成長，而是永續的成長。