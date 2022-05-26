〈華晶科展望〉轉型見成效 本季毛利率估續成長 全年目標22%

積極轉型的華晶科 (3059-TW) 今年第一季繳出亮麗獲利成績單，單季稅後純益 1.23 億元，創 10 年新高，其中毛利率達 20.38%；財務長陳矢學今 (26) 日出席券商法說會指出，今年第二季的毛利率可望優於首季，全年以 22% 為目標。

華晶科去年已投入資本支出改善昆山廠自動化生產，今年資本支出約 200 萬美元，主要用於製作晶片生產的光罩為主。

目前華晶科主要生產線在中國大陸江蘇的昆山，4 月因防疫的封城造成出貨受阻，單月營收降至 6 億元，月減 54.62%，年減 19.8%，累計 2022 年前 4 月營收 41.73 億元，年增 52.89%。

華晶科 2022 年首季 35.73 億元，毛利率 20.38%，季減 2.03 個百分點，年減 2.62 百分點，稅後純益 1.23 億元，季增 2.23 倍，年增率 2.92 倍，每股純益 0.46 元，華晶科指出，第一季毛利率下滑到 20.38%，主要是缺料及車用 IC 缺料所導致，目前看來 2022 年第二季的毛利率表現將優於第一季，且 2022 年的毛利率將以 22% 為目標。

華晶科 2022 年第一季營收 35.73 億元，年增 80%，就營收比重以車用產品比 36% 最高，其次為 OEM 的組裝業務，2% 為包括 3D 感測的相機、4% 為 ISP 影像晶片，24% 為醫療產品。