【台股龍捲風】智原智易雙雙漲停 鈺創華晶科同步上攻！

美 PPI 飆 Fed 提前退場壓力驟升， 四大指數盡墨，而台股在期指結算未平倉口數大量區卡在 17600 之下，出現了開低走高的格局！

外資賣超 61.8 億元，投信買 29.64 超億元，自營商賣超 24.23 億，美股跌，台股漲！開始要彈了嗎? 永誠投顧徐照興分析師表示，加權指數日 KD 目前仍為死亡交叉，短線震盪未結束，代表多頭尚未成功，同志仍須努力！而 OTC 指數今日持續過高，代表中小型個股持續看好！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/QerIcthtlcc

接下來就是續追蹤之前追蹤的個股:

#矽晶圓: 台勝科 (3532-TW) 創高後的小壓回，波段漲幅來到 125%，緊接者合晶 (6182-TW)，波段漲幅 64%，沒漲到的中美晶 (5483-TW) 還沒大漲就是機會！而矽智財部分周一請大家可留意與聯電、三星有關的智原 (3035-TW)，今日一馬當先直接拉至漲停，恭喜有賺到的讀者們！

經濟部打造台灣低軌衛星國家隊，要搶全球一年新台幣近 9,000 億元的衛星地面接收商機，這是大題材，不要太小看，其中相關概念股:

明泰 (3380-TW) 本波最高衝至 36.85 元後，今量縮拉尾盤，防守可設 32 元，而昇達科 (3491-TW) ，周五投信進場，本波來到 205 元，再創歷史高，今偷拉尾盤！同族群的低價股金寶 (2312-TW)，在連續噴出後，昨日外資調節，今股價出現震盪！而昇貿 (3305-TW)(媒體沒提到)，前 3 季已賺 3.69 元，展望 2022 年，筆電、伺服器、電動車、低軌衛星等，均是成長動能來源，而 PF735-PQ10-10 系列產品除已獲得 Intel 指定採用並導入量產，具備多重題材，目前在整理，震盪後又可留意！而金仁寶集團的智易(3596-TW) 也在法人作價上出現 N 字型上攻！

然後就是我們提早佈局的 #元宇宙 概念股：新的元宇宙大眾控 (3701-TW) 連續噴出後，跌破 11 月 30 日跳空缺口，應紀律操作，再來新的智晶 (5245-TW)，維持多頭強勢整理，12 月 7 日 K 棒當防守，鈺創 (5351-TW) 也在昨日節目提醒後，今出量上攻！聯發科集團的亞信 (3169-TW) 、九暘 (8040-TW) 拉尾盤，位速 (3508-TW) 籌碼較輕，盤中一度逼近漲停，威盛 (2388-TW) 、宏達電 (2498-TW) 、威鋒電 (6756-TW) 等今日均呈現拉尾盤態勢，未來還是有機會補量再攻的！中光電 (5371-TW)11 月 11 日大量區有守 ！裕隆集團的華晶科 (3059-TW) 洗盤之後，尾盤又上去，喜歡大規模波段操作的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙、低軌衛星等題材，大家賺翻了，今天行情大漲，可留意「集團作帳股」，相關個股都已放在 FB 社團。

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今日指數上漲 60 點，雖成交量不夠，但每年聖誕節前都是內資控盤，內資盤特色就是題材股，有人點火就易漲，代表大家都有機會，好好把握 12 月份的下半月！

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