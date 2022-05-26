金融友善服務繳出十大成績 無障礙ATM占比已達94%

金管會今 (26) 日表示，為提供身心障礙人士充分享有基本、平等及合理便利的金融服務，金管會已參考身心障礙團體建議，督導銀行業應提供無障礙金融服務，營業場所設施及環境亦應符合相關無障礙標準，例如無障礙 ATM 的設置等，目前具體執行情形繳出十大成績，其中，無障礙 ATM 占比已達 94%。

目前銀行業金融友善服務具體執行情形如下：

一、加強銀行業與身心障礙團體交流：為提供金融友善環境，金管會已請銀行公會至少每半年定期召開與身心障礙者團體之銀行業友善服務溝通會議，就團體關切議題例如無障礙 ATM 設置、手語翻譯等進行討論並研議相關規劃及措施。

二、無障礙設施：金管會已督導請銀行公會轉知各會員機構增設及遷移分行，應依內政部規範於營業場所設置無障礙設施，包括檢視營業櫃檯及號碼機高度，設置無障礙 ATM 等。

三、無障礙 ATM：截至今 (2022) 年 4 月底，符合輪椅民眾使用之 ATM 機型為 30,444 台，占 ATM 總台數已達 94%；符合視障民眾使用的 ATM 機型已有 1,153 台，並參考視障團體建議，多設置於交通便利的公共場所如捷運等，金管會亦持續鼓勵銀行增加符合視障者使用的 ATM。

四、無障礙網頁及約定、非約定轉帳功能：目前計有 37 家本國銀行及中華郵政公司提供利率、匯率等公開資訊之無障礙網頁，以及提供無障礙之約定及非約定轉帳功能，並取得國家通訊傳播委員會「網站無障礙規範 2.0 版」或「網站無障礙規範」A 等級以上標章。

五、無障礙網路銀行：目前 35 家本國銀行及中華郵政公司皆已取得通傳會無障礙網站標章，另有 2 家正在申請或規劃申請無障礙標章。

六、行動支付無障礙服務：金管會所轄 11 家電支機構業者所提供 APP 及 3 家信用卡發卡銀行所提供錢包 APP 中，已有 12 家參考通傳會「行動版應用程式 (APP) 無障礙開發指引」完成調整，另有 2 家刻正規劃辦理中。

七、提供聽障人士如手語即時翻譯等服務：目前提供聽障民眾手語即時翻譯之銀行有 10 家、規劃辦理之銀行有 11 家。33 家信用卡發卡機構中，已有 18 家提供真人文字客服功能，未提供者亦提供客服電話、網路智能文字客服、訪客留言等服務方式，持續完善對聽障人士權益保障。

八、ATM 跨行提款手續費減免：自 106 年起身障者每人於每家銀行可申請 1 個帳戶，每月 3 次 ATM 跨行提款免收手續費 (原本每次應收 5 元)。

九、無障礙訊息揭露︰銀行公會已建置「無障礙專區」，提供公共資訊無障礙網頁、無障礙網路銀行與無障礙網路 ATM 之銀行連結及無障礙 ATM 設置地點查詢服務。

十、員工教育訓練︰為提升行員對於身心障礙者的服務，金管會已要求銀行公會修正金融友善準則，銀行業應對其員工辦理身心障礙者金融友善教育訓練，並應適時檢討並妥為規劃。

金管會表示，鑒於我國已立法實施聯合國身心障礙者權利公約（CRPD)，金管會已請銀行公會持續檢視金融友善服務準則，就各種障別及情境下如何提供妥適協助，訂定相關指引及案例分析，並就取得金融服務的相關程序，研議易讀版本以落實身心障礙者權益保障。

此外，為利銀行業建立重視金融友善之文化，金管會已於今年 5 月 12 日函請各銀行配合辦理包括：一、董事會應對金融友善予以重視並採取具體作為。二、銀行應建立內部督導機制落實執行。三、銀行業應強化高階人員金融友善教育訓練。