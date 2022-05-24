〈台驊股東會〉航海王顏益財喊話 投資海運股2年內沒風險

近期美西碼頭勞資談判傳觸礁消息，貨攬業者台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (24) 日指出，6 月底前若談判沒有結果，很可能演變成罷工，運價可能出現大幅增長，並推升海轉空需求；另一方面，顏益財提到，近來再進場陽明 (2609-TW) 和長榮 (2603-TW)，主要是認為至少 2 年內沒有風險，即便運價砍半，船公司都還是會很賺錢。

顏益財說明，年初預測並未有俄烏戰爭和上海封城的情況，因此改口今年海運市況從萬里無雲轉為烏雲密布，預期仍將維持順風順水，即使運價自歷史高檔砍半，船公司還是可以很賺錢。

小股東質疑投資貨櫃船公司長榮和陽明，顏益財看好，至少兩年以內沒有風險問題，並進一步分析，陽明第一季淨值在 80 元以上，預計年底陽明淨值會超過 100 元，若其明年每股純益超過 50 元，投資報酬率也還有 10% 以上。

另一方面，市場關注美西碼頭勞資談判，顏益財認為，6 月底之前若談判沒有結果，很可能造成罷工，然而，依中國政府公布最新企業復工復產指引，各家業者已陸續復工，訂單開始湧現，一旦碼頭罷工，勢必再度造成塞港問題，不排除運價屆時將出現大幅增長，並進一步帶動海轉空需求，使空運運價回升。

就長期市況來看，顏益財再次強調，貨櫃海運產業結構已經改變，預料不會有太大的逆轉，長期趨穩。

台驊今日股東會通過每股配發 13 元現金股利，並修訂章程，改為得於每半年分配盈餘，未來依董事會決議訂定股利政策，將依獲利狀況維持穩定的配發率。

同時，台驊完成第十三屆董事全面改選共 9 席 (含獨立董事 3 席)，新當選董事包括顏益財、大聯大投控法人代表黃偉祥、許旭輝、賴文豪、益緯投資法人代表林映陸、菖隆投資法人代表魏標昌，3 席獨立董事則由張立秋、林志雄和廖勝利擔任，任期為 3 年，本屆獨立董事分別為產業經營管理人和會計師。