〈能源盤後〉美駕駛旺季將至 原油汽油庫存下降 推升油價

美國即將進入夏日駕駛季節 (陣亡將士紀念日周末起)，官方數據卻顯示美國原油和汽油庫存下降，令原油期貨價格周三 (25 日) 收高。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 56 美分或 0.5%，收每桶 110.33 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.4%，收每桶 114.03 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 2% ，收每百萬 Btu 8.971 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收近每加侖 3.832 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 3.866 美元。

市場推動力

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周美國原油庫存減少 100 萬桶，因煉油廠增加活動以應對預計增加的汽油需求，而汽油庫存下降 50 萬桶，蒸餾油庫存增加 170 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，美國本周末將正式進入夏日駕駛季，煉油活動終於對強勁的煉油利潤、低產品庫存和即將增加的需求做出了回應。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師此前預計原油庫存增加 10 萬桶、汽油庫存減少 50 萬桶，蒸餾油庫存增加 60 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二公布，上周美國原油庫存增加 56.7 萬桶、汽油庫存減少 420 萬桶、蒸餾油庫存減少 94.9 萬桶。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 指出，隨著美國進入駕駛季，美國汽油市場的緊繃將引發對供應的擔憂。美國市場緊繃，正從其他地方進口汽油，包括供應也漸趨緊繃的歐洲。

針對政府是否考慮限制石油出口以抑制汽油和柴油價格上漲的提問，美國能源部長 Jennifer Granholm 周二受訪時回答：「我能確定的是，拜登總統不會放棄任何可用的手段。」

Patterson 指出：「目前為止，美政府仍不想走這條路，而是執著在釋放戰略石油儲備 (SPR)，但釋放 SPR 雖然可能緩解原油價格，但如果瓶頸在煉油端，這招對緩解汽油短缺現象根本無濟於事。」

另外，Patterson 指出，歐盟持續就禁止進口俄羅斯石油和其他能源進行談判，但本月底將舉行的歐盟領導人會議似乎不太可能達成最終協議。