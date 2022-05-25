〈能源盤後〉美政府不排除出口禁令 原油小幅收低

新聞報導稱美國能源部長 Jennifer Granholm 表示，拜登政府不排除石油出口禁令，隨後原油期貨價格周二 (24 日) 小幅收低。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 52 美分或 0.5%，收每桶 109.77 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 14 美分或 0.1%，收每桶 113.56 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6% ，收每百萬 Btu 8.796 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收近每加侖 3.811 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 3.7818 美元。

市場推動力

Granholm 受訪時被問及拜登政府是否正考慮限制石油出口，以抑制汽油和柴油價格。她回答：「我可以確定的是，總統不會放棄任何可用的手段。」

長期封城的中國最大城市上海即將解封，市場對解封計畫的樂觀情緒提供石油支撐力，但由於北京為防疫而擴大實施隔離，因此全球最大石油進口國中國的原油需求仍存在不確定性。中國副總理孫春蘭表示，要採取更徹底的措施，加快實現社會面清零。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，石油市場仍陷在對經濟衰退與中國新冠清零政策後果的恐懼情緒中，但另一方面又是供應緊繃，尤其是石油產品的供應更吃緊，加上美國夏日駕駛旺季即將到來，汽油需求將回升。

美國汽油和柴油供應緊繃，將兩者價格推升至紀錄水準，隨著陣亡將士紀念日周末起，夏日駕駛季開跑，汽油需求預計增加。

投資者繼續關注歐盟逐步停止進口俄羅斯石油和其他能源的計畫推進過程。匈牙利要求歐盟提高支持，協助其轉用其他來源的能源。

美股走疲一直拖累原油，因為美股大拋售削減投資者對風險資產的興趣。美股在經過周一反彈後，周二又承壓走低。