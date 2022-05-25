〈台北國際電腦展〉美超微啟動新一輪擴張計畫 未來三年業績看增3倍

台北國際電腦展 COMPUTEX 2022 盛大開展，全球伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 總裁暨執行長梁見後受邀 CEO 主題演講，面對全球供應鏈挑戰，仍看好長期伺服器產業發展，美超微將持續擴大生產規模，並規劃在海外增建更多廠區，預期未來三年業務將較目前成長 3 倍。

梁見後指出，近年全球面臨戰爭、疫情、供應鏈短缺、自然環境等挑戰，但也推進全新需求浮現，加速各大科技公司創新步伐，展望未來，預期包含 AI、雲端、邊緣運算、5G、Metaverse(元宇宙)、Omniverse(全宇宙)、區塊鏈解決方案等，都是未來產業創新趨勢。

因應需求成長，梁見後說，台灣廠區產能在過去兩年間均呈現倍增，為支援未來全球在地生產需求，除既有美國、台灣、荷蘭等生產基地外，也規劃啟動新一輪擴張計畫，擴大在 1-2 個海外國家布局，預期將使美超微未來三年業務量成長 3 倍。

梁見後也補充，3 倍成長計畫並非指全球產能將擴增 3 倍，美超微希望以 Builidng Block Solutions(模組化系統) 優勢，擴大業務領域，因模組化系統可透過調整設計、微調模組即能為客戶提供新產品，縱使近期產業還有缺料挑戰，但美超微模組化系統的替代零組件目前並沒有缺貨狀況，可滿足客戶需求。

梁見後更透露，目前全球前十大半導體公司中至少有六家使用美超微的 Builidng Block Solutions(模組化系統)，認為無論是在產品線或廠房內，均有一定優勢存在。

至於整體產業挑戰何時能夠緩解，梁見後預期，挑戰仍將延續好幾個月，部分業界人士甚至預估將超過一年，不過目前已有看到部分零組件有供應過多的情況發生，但多數仍在缺貨中。