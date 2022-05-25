上季銷售超越預期 Nordstrom調升全年財測 盤前股價走升

Nordstrom (JWN-US) 周二 (24 日) 公布的第 1 財季銷售額超出分析師預期，並調升全年展望，理由是購物者光顧該公司的連鎖百貨，採購設計師品牌和鞋子，業務發展前景良好。

該股周三 (25 日) 盤前交易上揚逾 4%。

Nordstrom 現在預計 2022 財年營收將成長 6% 至 8%，高於之前的 5% 至 7% 增幅。

它預測每股獲利在 3.38 美元至 3.68 美元之間，高於之前的 3.15 美元至 3.50 美元。經調整後，預計每股獲利在 3.20 美元至 3.50 美元間。

該公司樂觀的前景與 Target (TGT-US)、Kohl"s (KSS-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US) 等零售商、以及近日因供應鏈成本和其他費用侵蝕利潤而調降年度財測的零售商形成鮮明對比。

CEO 諾德斯特羅姆 (Erik Nordstrom) 表示，隨著疫情限制的解除以及婚禮、聚會和其他社交聚會的恢復，該公司已經能夠提供那些為「期待已久的場合」購物者的需求。

即使如此，這家零售商調整後每股虧損仍略高於分析師的預期。

截至 4 月 30 日當季淨利為 2000 萬美元，合每股 13 美分，而去年同期淨虧損 1.66 億美元，合每股 1.05 美元。

調整後每股虧損 6 美分，不包括出售公司辦公樓中的權益以及與 Trunk Club 物業相關的減值費用所產生的收益。每股虧損比分析師預期的要多 1 美分。

Nordstrom 同名旗艦連鎖店淨銷售額成長 23.5%，超過疫情前水平。該公司平價連鎖店 Nordstrom Rack 的淨銷售額成長了 10.3%，但仍低於 2019 年的水平。