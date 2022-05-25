〈台股盤後〉鴻家軍領銜電子股反攻 收復萬六及短均失土

台股今 (25) 日在鴻家軍為首的電子族群發起反攻之下，大漲 140.4 點，收 16104.03 點，不僅再度重返萬六，也同步收復 5 日、10 日短均線，而今日成交量較昨日略增，來到 2130 億元。

今日大型電子權值中，台積電小漲 4 元，收 524 元、聯發科漲 1.5%；鴻海則收漲 1.4%，也帶動鴻家軍表現，陽珵、正達直奔漲停，廣宇大漲 6%、乙盛 - KY 漲逾 4%，樺漢、富鼎、鴻準等均同步上攻。

其餘強勢電子族群還有 PCB，欣興漲 4%、臻鼎 - KY 同步走揚，嘉聯益更直奔漲停。另外，創意、台勝科漲超過 3%、微星、大立光也漲 2% 以上；不過，高價電子股如 AES-KY、旭隼，以及股王矽力 - KY 等表現相對弱勢。

傳產股方面，華新在處分資產的利多消息加持下，今日亮燈收漲停；航運股中，航空雙雄表現強悍，長榮航大漲 5%、華航也收漲 3.3%，貨櫃海運三雄表現則相對平淡，萬海更是小跌作收。

金融股表現則普遍疲軟，開發金跌 2.5%、新光金、上海商銀、國泰金、元大金、富邦金等都有 1% 以上的跌幅。

中小型個股今日也持續強勢，金雨、元創精密再飆漲停、西勝、鉅明、萬旭、明基醫等多漲上櫃個股亮燈漲停；遊戲股受到可能提前放暑假的消息激勵，辣椒、華義、昱泉等也以漲停作收。