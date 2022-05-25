金管會將對產險業啟動專案金檢 6月底前公布防疫險客訴王

防疫保單亂象橫生，立法院財政委員會今 (25) 日通過臨時提案，要求金管會需在 3 個月內對產險業進行專案金檢；並要求金融消費評議中心要在 6 月底前公布防疫險「客訴王」，列為民眾選擇保險公司、以及未來新保險商品審查依據。

立委林楚茵指出，防疫保單之亂明顯是董事失職、是保險公司董事會公司治理失靈，所謂「將帥無能，累死三軍」，高層沒有提前啟動風控及危機管理。因此，除了要求金管會要在 3 個月內辦理專案檢查，關於各產險公司董事會到底適不適任也須一一究責，沒有如實履行股東所託及法定權責就該從嚴究辦。

林楚茵進一步指出，金管會應該透過這次防疫保單的風波獲取教訓，金融評議中心的客訴電話都是珍貴的數據，應於 6 月底前公布客訴件數統計，一方面透過公布「客訴王」的統計，讓民眾能選擇適合的保險公司，另一方面保險局也應該以此為鑑，做為未來新保單發行的核備依據。

財委會最後通過臨時提案，要求金管會在 3 個月內要針對產險業啟動專案金檢，並在兩周內就各家保險公司財務情況提出書面報告；並要求金融消費評議中心和保險公司在 6 月底前公布防疫險客訴件數，之後每兩個月統計一次、至明年 4 月底，列入未來新保險商品審查依據。