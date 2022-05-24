防疫保單理賠指引出爐 陪同隔離賠不賠尚在研議

由於防疫保單理賠亂象多，產險公會今 (24) 日理賠指引，就通案性質問題，作成例示建議，針對確診、隔離、住院審查訂出規範，但「陪同隔離」是否理賠，尚在研議中。

有鑑於國內疫情變化急遽，防疫保單理賠處理的認定方式問題橫生，產險公會表示，已奉金管會指示研擬「防疫保單理賠實質審查指引」，但為因應中央疫情指揮中心隨時更新各項防疫措施，將不斷新增各類實務態樣，作滾動式檢討修正。

產險公會指出，理賠指引經發行防疫保單的各家產險公司，委派理賠單位權責主管共同討論，針對通案性質問題，作成例示建議，但是考量各公司保單契約條款各異，對於「未作成通案建議」的部分，將請各公司依據保險契約精神、公平待客原則，衡酌各項因素處理。

根據產險公會的防疫保單理賠實質審查指引指出，保險業應採取合理措施以進行理賠實質審查，包括：確診、隔離、住院日額審查，以解決民眾防疫保單理賠問題。

首先是確診審查重點，要判別醫療診斷書真偽，如果是以「數位新冠病毒健康證明」代替醫療診斷書的理賠審理，先進行數位新冠病毒健康證明真偽查驗，需要時仍會查核或請保戶提供其他證明。

第二是隔離審查重點，申請理賠者若尚未收到隔離通知書，保險公司應先受理理賠案申請，民眾可等疫情緩和時再向衛生單位申請隔離通知書，權益不受影響。

保戶如果有第二家防疫險待申請，理賠人員審核完隔離通知書正本後，可歸還保戶，讓其可再向他家保險公司申請隔離保險金。

今年 5 月 17 日起防疫政策修正，如為確診者的密切接觸者，且已接種完三劑疫苗，若前述保戶提供「3+4」的隔離通知書，且有隔離事實，產險業者應認定符合隔離保險金給付條件。

第三，住院審查重點，其中原本應住院治療，但因醫療滿載無法入院治療，而於防疫旅館、集中檢疫所等地治療視同住院，須檢視有無檢附診斷證明書與隔離通知。

公會目前就居家照護部份，理賠指引還沒訂出來，而近日爆發最多爭議的「陪同隔離」是否理賠，此指引也未提到相關問題。