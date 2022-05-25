〈宏碁展望〉亞太區Q2可望保持年增 全年力拚持平去年

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (25) 日舉行營運業務分享會，亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，消費市場需求動能疲軟，但東南亞地區商用需求轉強，可望支撐營運，預期第二季亞太區營運仍將保持年增，下半年則還要觀察商用動能能否延續，現階段也以維持去年營運水準為目標。

侯知遠指出，首季亞太區營運表現強勁，其中，商用產品營收年增 57%，反觀消費產品需求年對年則呈現雙位數下滑，從比重來看，相對過去消費、商用各半，首季比例來到 3:7，凸顯需求此消彼長，推測是東南亞地區遞延的商用需求逐步浮現所致。

侯知遠進一步表示，目前泛亞區庫存也比正常水位多一些，且多數屬於消費性產品，商用產品雖然需求強勁，但 4 月受中國華東地區封城影響，ODM 無法交貨，連帶打亂原訂出貨步調，將在未來幾個月把商用的供需缺口逐步彌補回來。

展望今年亞太區營運動能，侯知遠對印度、印尼市場相對有信心，主要是宏碁在當地已備妥相關組裝產能，符合當地製造的生產規範，可望爭取更多商用、教育等政府標案，其他市場目前則多以持平看待。

另一方面，宏碁今年也將延續多年舉辦 Predator League 電競賽事的傳統，雖然過去兩年碰上疫情轉往線上舉辦，但今年規劃將恢復線下實體召開，預計 11 月在日本舉行。