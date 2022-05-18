綠色投資蔚為風潮 ESG基金躋身投資新趨勢

俄烏戰爭推升國際原油價格水漲船高，居高不下的能源價格讓市場將目光聚焦轉向綠能投資，加上 ESG(永續投資) 趨勢推波助瀾，市場預期，包含 ESG 成分的基金可望靠著穩健基本面支撐躍居投資主流。

油價驚驚漲 綠能投資順勢崛起

在需求增加、俄烏戰爭等因素催化下，帶動國際原油價格持續上漲，今年以來每桶價格更一度飆破 100 美元，是 2014 年後首度站上 100 美元關卡。因而讓市場再度聚焦能源的發展，在國際趨勢帶領下，國際能源署 (IEA) 預估，未來發電主力將改由風力、太陽能、地熱、潮汐等綠色能源主導，隨著綠能逐漸成熟，未來綠能發電可望供應全球高達 7 成的電力，躍居能源新主流。

兆豐銀行表示，全球氣候暖化問題日益嚴重，以及世界各國積極兌現碳中和目標，讓企業開始自發性的降低化石燃料的生產，增加綠能的供應鏈，但由於乾淨能源的生產及應用普及不足，加上俄烏戰事膠著，進而讓能源缺口更加棘手。

兆豐銀行指出，短線來看，油價高漲衍生的高通膨壓力，可能不利於市場投資信心，但相對的也促使各國開始檢討既有的能源政策，同時加速多角化經營的策略，希望能盡快擺脫仰賴進口俄羅斯化石燃料的束縛，進一步加速綠能的轉型。

資產規模、績效同步增長 躋身投資新趨勢

在油價居高不下與全球響應淨零碳排趨勢下，讓綠能投資成為市場矚目焦點，包括政府機關與民間企業，有志一同追求實踐 ESG，以台灣來說，2020 年國內投信所發行的 ESG 基金僅 20 檔、資產規模約 1,010 億元，但到了 2021 年，國內 ESG 基金已增至 32 檔，資產規模也攀升至 1,565 億元。

進一步看投資績效，越重視 ESG 評級的股票指數表現越是亮眼，根據彭博統計數據，MSCI 全球 SRI 指數 (主要投資於各產業 ESG 評分前 25% 的公司) 近一年績效 10.43%，時間拉長為兩年來看，累積績效更可高達 97%。

圖 (一) ESG 股票指數與傳統股票指數累積報酬率

本圖文僅供參考，過去績效亦不代表未來績效之保證，本行並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品，任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。

在政府政策引導、企業永續意識抬頭下，ESG 成為投資人在檢視企業基本面獲利外的投資標準。截至目前，簽署聯合國責任原則投資的機構已經超過 3,800 家，不僅代表越來越多國家與企業重視 ESG，亦反應 ESG 投資市場尚未飽和，未來仍有上升空間，根據美國銀行的最新報告，2021 年全球 ESG 股票基金吸引約 3000 億美元的資金流入，較 2020 年成長 55%，整體基金規模則較 2020 年大幅成長 46%。同時德意志銀行更進一步估計，全球資產包含 ESG 的投資規模，到 2036 年時大幅成長至 160 兆美元，顯見 ESG 投資已經蔚為全球風潮。

圖 (二) 全球資產含 ESG 的代操投資規模

資料來源：IISD(永續投資報告)，2020/2；數據資料來源：Deutsche Bank, Global Sustainable Investment Alliance, Fletcher, 2019。本圖文僅供參考，本行並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品，任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。

兆豐精選 ESG 基金 掌握綠能投資趨勢

看好 ESG 投資趨勢，兆豐銀行財富管理推出「綠色奇基心價值 - 兆豐精選 ESG」，即日起至 111 年 6 月 30 日，只要是兆豐銀行的自然人理財客戶，透過網路銀行或行動銀行以定期定額方式申購兆豐銀行精選 ESG 主題基金 (選取專屬行銷代碼 111Q2ESG)，即可享有申購手續費 1 折優惠。

立即了解: http://megabk.tw/46ycpb

本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。