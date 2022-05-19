台股基金規模創7個月新低 三檔長青基金獲資金逆勢青睞

受到中國封城及聯準會升息衝擊，4 月台股大跌 6.22%，OTC 指數跌幅更達 10.25%，拖累台股基金淨值下滑，基金規模也大幅縮減，據投信投顧公會最新統計，全市場主動式台股基金規模，從 3 月的 4164.75 億元，下滑至 4 月的 3650.99 億，為去年 9 月以來新低，月減幅達到 12.34%。不過，黑馬、奔騰、大滿貫等三檔長青基金獲資金逆勢青睞。

台股基金規模前十大投信公司的月減幅普遍也在一成以上，比較特別的是，統一投信規模月減幅僅 5%，下滑幅度最少，主要是該公司旗下台股基金在 4 月共獲得淨申購逾 14 億元，有新資金的買盤挹注，使得統一投信台股基金規模排名前進一名，位列第四大，僅次於元大、安聯及國泰投信。

其中，有三檔長青型的基金最受投資人青睞，包括：統一黑馬、統一奔騰及統一大滿貫基金，4 月資金淨申購金額分別為 6.96 億元、3.64 億元、1.87 億元。

展望台股後市，統一投信表示，鑒於財報利空已反映、台灣疫情預計於 5 月底達到高峰及上海復工消息刺激，短期台股底部已逐漸浮現。而上市櫃公司 5 月營收公告及聯準會下次利率會議，皆須等到 6 月上旬，也讓台股這段時間處於消息真空期，有機會走一波跌深反彈行情，在震盪中將底部墊高。

台股中長期仍不看淡，時序臨近第二季尾聲，投資人可以開始準備布局，迎接第三季旺季的來臨。具備明確成長性的產業，仍為布局首選，例如智能車、HPC 相關類股及新平台新規格提升受惠股等。但統一投信也提醒，目前市場仍充斥不確定性，投資人布局時仍以分批進場為上策，以控制風險。主動式台股基金可透過團隊專業基本面研究，搭配總經情勢分析，對個股進行汰弱留強及最適化配置，投資人可多利用定期定額台股基金，來累積長線資本。