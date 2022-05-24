輝瑞臨床研究 三分之一潰瘍性結腸炎患者接受實驗藥物後症狀緩解

製藥商輝瑞 (PFE-US) 周二 (24 日) 表示，在一項臨床試驗中接受該公司實驗性藥物治療的潰瘍性結腸炎患者中，近三分之一在治療一年後病情緩解。

這種名為 etrasimod 的藥物是輝瑞去年以 67 億美元收購 Arena Pharmaceuticals 後獲得的關鍵資產。分析師估計，最高銷售額每年可能超過 30 億美元。

潰瘍性結腸炎 (UC) 是一種腸道發炎症。輝瑞表示，在北美和歐洲大約有 380 萬人罹病，該公司計劃在今年下半年尋求美國批准 etrasimod 治療 UC。

在其為期 52 周、409 名患者的研究中，接受 etrasimod 治療的患者中有 32.1% 在一年後臨床緩解，而接受安慰劑的患者為 6.7%。

該試驗進行 12 周後，接受 etrasimod 治療者的臨床緩解率為 27%，而安慰劑組為 7.4%。

在另一項為期 12 周的研究中，輝瑞表示，接受 etrasimod 的患者有 24.8% 達到臨床緩解，而接受安慰劑的患者為 15.2%。

etrasimod 屬於一類稱為 1 - 磷酸鞘氨醇 (S1P) 受體調節劑的藥物。如果獲得批准，etrasimod 將與 Bristol Myers Squibb (BMY-US) 的 S1P UC 藥物 Zeposia 競爭。

輝瑞公司炎症和免疫學開發長柯爾伯 (Michael Corbo) 表示，「我們一直對 S1P 很感興趣。」「我們認為已經得到了一個真正是我們所能找到的最好之一。」

輝瑞之前曾表示，兩項 etrasimod 試驗均成功，但當時並未透露實際數據。