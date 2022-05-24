〈台北國際電腦展〉英濟工業用AR模組打進日本 獲空調維修龍頭採用

精密零件製造商英濟 (3294-TW) 今 (24) 日參加台北國際電腦展，展示液晶覆矽 (LCoS) 與雷射光學掃描 (LBS) AR 模組與光機設備，今年產品已開始出貨，並拿下日本客戶訂單，獲得冷氣空調維修龍頭東京冷機工業採用。

LCoS、LBS AR 模組是由英濟旗下光電事業英錡科技與日本 BARINTEC 合作開發而成，英濟看好日本市場，2020 年起持續增加光機顯示模組開發商 BARINTEC 持股。

英濟光電技術研發長增田麻言表示，雖然全球 AR 消費端應用尚未普及，但工業應用已逐漸開枝散葉，目前已打入日本冷氣空調維修龍頭東京冷機工業，將 AR 技術應用於遠端維修支援與人員訓練。

英錡科技與 BARINTEC 也在 LBS 光機引入全息光學元件 (HOE)，該設計有望使光路的設計、調校生產時間大幅縮短，且堅固、易於量產，可大幅提升 LBS 光機量產穩定度與效率。

為了完善 AR 技術，英錡科技已與意法半導體 (STMicroelectronics，ST)、光電半導體大廠艾邁思歐司朗 (amsOsram)、波導技術大廠 Dispelix 等一線科技龍頭共同建立擴增實境雷射掃描 (LaSAR) 聯盟。