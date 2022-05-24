〈長榮經營權〉長榮弟弟派訴求分工而非分家 公開EIS股臨會畫面

長榮弟弟派委任律師黃福雄今 (24) 日召開記者會，公布巴拿馬長榮國際公司 (EIS) 公司章程，並公開 5 月 10 日 EIS 股臨會錄影畫面，強調程序完備、決議合法，而弟弟們雖未到場，也對外發布聲明訴求「分工而非分家」。

針對長榮集團近日紛擾，張國明、張國政和張國煒三兄弟發布聲明指出，深感遺憾，強調父親遺願希望企業永續經營，並直指過去 6 年來，大哥張國華從未主動找弟弟們商討公司經營或股權問題，弟弟們曾提議由哥哥買回其股份維持公司完整性，無奈未獲回應。

黃福雄進一步說明，張國明等 3 位股東強調，EIS 創辦人暨首任永久董事長 (Permanent President) 張榮發去世後，遺囑執行人無權指派 EIS 的 PP，股東張國華的選任不合法；依據 EIS 公司章程第 7 條第 11 項，並提出當天錄影畫面、會議紀錄，3 位股東召開的股東臨時會程序完備、決議合法有效。

長榮集團的 EIS 是登記在巴拿馬的閉鎖型公司，共有 5 位股東分別是創辦人張榮發和 4 位兒子，持股各 20%，由於張榮發遺囑訴訟仍在國內法院二審中，該持股被凍結。

黃福雄進一步提到，張國華所稱新任 Permanent President 有張國明、張國政在場見證，但張國明和張國政強調絕無此事，且未召開股東會，要求張國華提出會議紀錄和簽名佐證，否則涉及偽造文書，至於張榮發遺囑的 4 位執行人也無開會，更無推舉張國華為新任 PP 權利。

張國煒則表示，在今年 5 月 10 日前，從未接獲 EIS 召開股東會或改選 PP 的通知，也不知道 PP 被變更登記，因此無從主張股東權利，對此，張國華則稱是 EIS 的 PP 並無法律依據。

由於長榮集團交叉持股，長榮國際和巴拿馬長榮國際是掌握集團最重要的兩個樞紐，巴拿馬長榮更是長榮海運 (2603-TW) 最大股東，持股 7.43%，而長榮海運又是長榮航空 (2618-TW) 和長榮國際儲運最大股東，各持股 14.77%、40.36%，也就是說，誰能掌握 EIS，對長榮集團經營權至為關鍵。