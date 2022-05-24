買之前先看！百億高息+主題型台股ETF 就一檔高息又年年填息

進入台股除權息旺季，配息議題熱度上升，愈來愈多投資人透過 ETF 參與領息，據統計目前已有 7 檔高股息、主題型台股 ETF 規模達百億級，不過經歷兩年股市大多頭，近期市場轉震盪，ETF 配息、填息考驗才正要開始，包含國泰永續高股息 (00878-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)，成立未滿兩年已有兩次未填息紀錄，富邦特選高股息 30(00900) 成立僅 5 個月，配息狀況尚待驗證，這使得百億級高股息 + 主題型的台股 ETF 中，仍以成立時間最久，歷經多次多空循環都順利於下次除息前填息的元大高股息 (0056-TW)，填息表現相對具有長期驗證，最值得存股族關注。

2020 年以來台股開啟上攻萬八行情，台股 ETF 募集潮再起，目前 33 檔台股 ETF 中，就有 12 檔為 2020 年之後成立，且這 12 檔皆為高股息或主題型 ETF，其中更有 4 檔規模穩居百億，顯見吸金熱度之高。

不過隨著今年以來股市震盪，ETF 也開始遭遇考驗，主題型包含中信關鍵半導體、國泰台灣 5G+，目前連續未填息交易日分別為 122 天、77 天，距除息前價格跌幅為 20.5%；高股息部分，國泰永續高股息已連續 60 個交易未填息，距除息前價格跌幅為 10.9%，富邦特選高股息 (00900-TW) 則是尚未配息，不過成立以來僅 5 個月，股價距發行價已下跌 12.8%。

相對來看，名單內唯一一檔成立 10 年以上，配息及填息次數最多的 0056，橫跨的除息年度從 2009 年到 2021 年，共配息 12 次， 12 次皆順利填息，且期間經歷金融海嘯、歐債危機和美中貿易戰等重大利空，但都不影響其填息之路。

0056 的選股邏輯，是從台股上市市值前 150 檔股票中，挑選未來一年預期股息率最高的 30 檔股票，許多股民愛用「看未來」來形容，意指 0056 看未來的股息，兼顧成分股未來是否成長，這讓 0056 在每次利空後都展現彈跳力。

去年底 0056 在台股相對高檔除息，也僅花 12 天火速填息，再度展現成分股優異的動能。目前 0056 成分股的平均股息率來到 8.1%，今年 ETF 股息預期再成長，可望在波動中提供不錯防禦力。

從目前百億級以上高股息 + 主題型台股 ETF 觀察，投資人對於新發行的產品的期待度很高，但近期台股波動，新推出 ETF 的選股是否經得起市場考驗，仍有待觀察。

對此法人建議，挑選配息型的 ETF，除了配息率、配息頻率，也要關心填息能力，才不會賺了配息賠了價差。對於手中有已配息但還沒填息的 ETF 的投資人，應留意 ETF 的成分股基本面是否變化，以及是否特定類股的比重過高，可適度汰弱留強。