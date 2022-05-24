〈台股盤中〉月線蓋頭電子無力、傳金力撐 小跌回測10日線支撐

台股隨美股反彈上漲，早盤在電金傳三大族群帶動下，早盤指數上漲近 60 點，但因欠缺電子權值股拉抬，指數開盤 30 分鐘後遇月線反壓，一度開高走低翻黑下跌 50 點在 16100 附近震盪整理，惟市場追價意願有限，成交量預估約 2000 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天表現疲弱，早盤以 530 元開出後，小漲 1 元，但盤中翻黑在平盤之下震盪，其他包括聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 同樣在平盤之下整理，鴻海 (2317-TW) 則相對抗跌，早盤以 108 元開出後，盤中小漲 1 元在平盤上震盪整理。

航運股在資金青睞下，今天表現相對抗跌，包括四維航 (5608-TW)、漢翔 (2634-TW)、中航 (2612-TW)、台航 (2617-TW) 盤中漲幅逾 1%，貨櫃三雄中的長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 則在平盤附近震盪。

鋼鐵族群中，中鋼構 (2013-TW) 盤中有近 2.9% 漲幅，燁輝 (2023-TW)、中鴻 (2014-TW)、中鋼 (2002-TW)、海光 (2038-TW) 也有 1% 以上漲幅；另外，包括高興昌 (2008-TW)、新鋼 (2032-TW)、東明 - KY(5538-TW)、大成鋼 (2027-TW) 等則在平盤附近整理。

金融股中，包括上海商銀 (5876-TW)、台企銀 (2834-TW)、華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW) 較受買單青睞，盤中漲幅超過 1%，中信金 (2891-TW)、第一金 (2892-TW)、玉山金 (2884-TW)、合庫金 (5880-TW) 也在平盤上整理。

整體而言，台股今天持續往傳產、金融敲進，對於電子權值股態度相對冷淡，資金交易比重仍低於 5 成，而在缺乏權值股攻擊下，使得大盤上攻有壓，難以跨越月線關卡，短線宜觀望審慎。

