電子股變臉台股跳水大跌192點收15963點 摜破短均

台股今 (24) 日開高走低，電子股賣壓逐漸湧現，大盤跌幅不斷擴大，由於成交量能低迷，航運、金融也無力上攻，加權指數終場失守萬六大關，下跌 192.78 點或 1.19%，收在 15963.63 點，跌破短均，成交值僅 2079.99 億元。

櫃買指數跌勢更重，終場下挫 4.46 點或 2.26%，收在 192.58 點，成交值 559.61 億元。上市櫃成交值合計 2639.6 億元。

電子股今天無力撐盤，台積電開盤後一度漲至 531 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑跌逾 1%，終場收 520 元；聯電跌幅也擴大至 2.6%，摜破 50 元關卡；此外，國巨、瑞昱、台達電、研華、南亞科、欣興、南電等產業指標股賣壓都相當沉重。

昨天表現強勢的航海王今天也轉弱，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海下挫 1-2%，航空雙雄華航、長榮航同步跌逾 1%，不過，散裝航運股中航、台航、四維航、新興仍獲得買盤點火，均在盤上表現。

千金股今天同步落難，股王矽力 - KY 暴跌 9%，收 2600 元，股后信驊跌幅也高達 7.9%，力旺重挫逾 5%，譜瑞 - KY、祥碩、AES-KY 均下挫超過 3%，世芯 - KY 大跌 4%，一度失守 900 元關卡，唯獨旭隼終場股價逆勢上漲 2.8%。

觀察盤面焦點個股，台揚每股淨值回復到票面以上，恢復融資融券交易，今天急拉漲停，達 59.4 元，一舉攻克月、季線；食品包材及設備大廠旭源每股淨值提升到 16.5 元，今天同步恢復信用交易，股價也亮燈漲停，達 14.15 元。