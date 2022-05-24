〈台股盤前〉震盪反彈格局估延續 量能回升拚返月線

美股周一走揚、美元走跌，法人看好，在市場情緒略微好轉，以及資金面壓力暫時減緩下，台股可望延續震盪反彈的走勢，補量向上挑戰重返月線關卡。

美國總統拜登鬆口考慮取消部分中國關稅，加上摩根大通上修財測等利多因素激勵下，美股四大指數全面走揚，道瓊漲 618.34 點或 1.98%；那指漲 180.66 點或 1.59%；費半漲 15.8 點或 0.55%；標普漲 72.39 點或 1.86%。

台股 ADR 也連袂收高，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.06%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。

而台股昨日在航運族群領軍下，小漲 11.56 點或 0.07%，16156.45 點，成交金額回升至 2360 億元；三大法人合計買超 39.77 億元，外資持續買超 20.28 億元，連二買，投信同步買超 26.83 億元，自營商則賣超 7.34 億元。

法人分析，520 行情回補 5 月 19 日的空方缺口後，帶動台股反彈行情得以延續，短線雖逢月線壓力，但近日美元指數回檔整理，資金面壓力減緩，有利台股震盪後繼續反彈。