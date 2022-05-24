全球50大富豪今年財富縮水逾5500億美元 失血幅度大於瑞典GDP

持續數月的股市拋售潮引發財富衝擊，全球前 50 大富豪今年淨資產已縮水逾 5500 億美元，損失規模超過瑞典的國內生產毛額 (GDP)，以及標普 500 指數多數成分股公司市值。

彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 統計顯示，截至 5 月 22 日，包含馬斯克 (Elon Musk)、貝佐斯 (Jeff Bezos)、比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 和巴菲特 (Warren Buffett) 在內的全球 50 大富豪，淨資產一共已蒸發 5630 億美元。

光全球前 50 大富豪今年的資產減損幅度，就高過瑞典全國 GDP。世界銀行 (World Bank) 數據顯示，瑞典 2020 年 GDP 為 5412.2 億美元。

身為全球首富，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克目前身價為 2010 億美元，但他今年迄今已損失 691 億美元，全球第二大富豪、亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯也損失 611 億美元，目前資產淨值為 1310 億美元。

名列富豪榜第三的 LVMH 集團執行長阿諾特 (Bernard Arnault) 資產淨值下滑 552 億美元，至 1230 億美元，第四名的微軟 (MSFT-US) 共同創辦人比爾蓋茲今年損失 217 億美元財富，目前淨值為 1160 億美元。

「股神」巴菲特以 1100 億美元的財富，名列全球 50 大富豪榜第五，但與前四名不同點在於，他今年迄今的淨資產反而增加 12 億美元。

億萬富翁財富遭到重創之際，股市拋售幅度已經加快，甚至蔓延至科技股以外，就連躲過大部分拋售的零售股也難逃一劫，標普今年迄今已跌約 17%，那斯達克綜合指數下跌 26%。

其他蒙受巨額損失的富豪包含 Meta(FB-US) 創辦人兼執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)，他在今年損失 541 億美元，Google 共同創辦人佩吉 (Larry Page) 也損失 290 億美元，加密貨幣交易所幣安 (Binance) 創辦人趙長鵬損失 809 億美元，損失幅度為彭博億萬富翁指數追蹤所有富豪中最大。