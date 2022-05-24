本土疫情衝擊 全台無薪假15781人續創今年新高

勞動部今 (24) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 2479 家事業單位、15781 人實施，較上期增加 110 家、768 人，再創今年新高紀錄，受本土疫情衝擊，旅行社、住宿餐飲與批發零售業實施人數均持續增加。

根據勞動部統計資料，本期實施無薪假人數最多仍為支援服務業 9061 人，單周增加 245 人，其次是住宿及餐飲業 1549 人，單周增加 153 人，運輸及倉儲業、批發及零售業分別有 1250、1189 人，均較前一周上升。

製造業方面，共計 1379 人實施無薪假，其中金屬機電工業明顯增加，達 618 人，單周增加 158 人，但資訊電子工業明顯改善，下滑至 210 人，較前一周減少 141 人，而民生工業則小幅增加至 483 人。

勞動部表示，由於疫情導致原物料短缺，本期有一家金屬機電廠商，主要從事光電金屬零組件、家居金屬製品代工，因此實施 1 個半月的減班休息，若原物料能順利進口，就會取消實施。

勞動部進一步指出，本期實施無薪假多數為旅行社，受邊境管制及本土疫情影響，人數及家數緩步成長；住宿及餐飲業與批發及零售業也受疫情干擾，部分單位過去曾實施無薪假，本期又回來申請。