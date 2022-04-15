〈亞太電股臨會〉台灣大表態反對合併案 亞太電：尊重表決結果

亞太電 (3682-TW) 今 (15) 日召開股臨會，出席率 72.93%，台灣大 (3045-TW) 也以股東身分出席反對亞太電與遠傳合併案，對此，亞太電回應，若議案通過，股東應尊重表決結果。

亞太電前五大股東組成來看，目前鴻海仍是最大股東，持股 29.02%、其次為遠傳 11.58%，鴻揚創投 6.97%、台鐵 6.07%、台灣大則持有 2.25%。

台灣大代表指出，依照企業併購法，台灣大不同意亞太電通過與遠傳合併案，並放棄相關合併案表決權。

亞太電律師則回應，尊重要放棄表決權的股東，但若合併案通過後，持反對的股東可以行使買回權，也應尊重少數服從多數的結果。

董事長陳鵬表示，頻譜資源有限，公司在前年 5G 頻譜競標時，放棄高價的 3.5GHz 頻段，最後轉向與遠傳進行共頻共網，雙方依照用戶比例來分擔資本支出，至今亞太電已支出超過 150 億元，同時換到世界級的網路提供給用戶。

陳鵬指出，電信業者要達到經濟規模，至少需要 400 萬用戶，過去原預期能透過降價資費、提高補貼爭取更多客戶，不過業者間差異化不高，因此用戶數成長有限。

他進一步說，鴻海可以透過改善製程、降低成本，爭取客戶訂單，但是電信產業無法完全複製，原因在於，即使亞太電在偏鄉地區沒有客戶，但依照 NCC 法規仍需建設基站。